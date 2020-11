Futárnak állna Gergely Róbert – munkát keres a koronavírus-járvány miatt

Milliomos lettem – magyarázza Gergely Róbert. Persze ezt követően hozzáteszi: időmilliomos...

Bármennyire is szeretné azt mondani, hogy minden rendben, sajnos nem alakul jól Gergely Róbert éve. A színész-énekes a koronavírus-járvány miatt búcsút mondhatott a fellépéseknek. Nem bírja már a tétlenséget és bizony a tartalékai is fogynak.

– 2020-at a legrosszabb évemnek tartom – magyarázta a Ripostnak.

– Ez a Covid csak kárt okozott, nem tehettem azt, amit szerettem volna, nem élhettem annak, amit szeretek, a színháznak. Semmilyen biztosíték nincs arra, hogy meg fog változni a helyzet, bizonytalanságban, félelemben és kiszolgáltatottságban kell élni, ami talán a színészek számára még nehezebb, hiszen a színház mindig is a szabadság hírvivője.







Milliomos lettem – magyarázza Gergely Róbert. Sajnos hozzáteszi: időmilliomos © Ripost

Mindig is tevékeny ember voltam, nem vártam mástól a megoldást, most sem várom! Ezért most kimondom: Gergely Róbert munkát keres! Ha muszáj, futárszolgálathoz fogok jelentkezni, vagy áruszállítónak, de az is lehet, hogy ételt fogok kiszállítani, a lényeg, hogy legyen bevételem és hasznosnak érezzem magam, mert idegölő ez a semmittevés. Milliomos lettem, de sajnos, csak időmilliomos – jelentette ki fanyar humorral a lapnak Gergely Robi.







Munka nélkül maradt az énekes. Akár futárkodna is © Getty Images, TV2

A kétszeres EMeRTon-díjas művésznek persze a futárkodáson kívül is vannak tervei: karácsonyra szeretne összehozni egy online beszélgetős műsort.

– Kollégákkal, pályatársakkal fogunk beszélgetni, jókat nevetni és olyan történeteket megosztani, amit a nézők eddig nem tudhattak. Görbe tükröt mutatunk majd magunknak és a világnak – árulta el.

Alig találkozik a fiával

Míg Gergely Róbert a tétlenségtől szenved, addig fia majd belefullad a munkába – ami miatt hiába élnek egy házban, mégis alig van lehetőségük találkozni.