„Feladtam itthon az elmúlt két évben” – Amerikában találná meg a Nagy Őt Zimány Linda

A 34 éves modell magányos és szeretne már megállapodni élete párja mellett.

A 34 éves modell magányos és szeretne már megállapodni élete párja mellett.

Zimány Linda a napokban fogadóórát tartott Instagram-oldalán, ahol a lehető legőszintébben válaszolt a rajongói által feltett kérdésekre. Az éppen a jövő év elején esedékes, polgári jogi szakvizsgájára készülő modell nehezen viseli a koronavírus miatti intézkedéseket, és azt, hogy nem hódolhat egyik legnagyobb szenvedélyének, az utazgatásnak. Egy kérdésre válaszolva el is árulta, hogy amint lehetséges lesz hosszabb időre elhagynia az országot, az első úticélja az Egyesült Államok lesz. Ennek pedig elsősorban magánéleti okai vannak.

Linda ugyanis a tengerentúlon próbál meg bepasizni, mert a magyar férfiak után szeretne másoknak is esélyt adni.

Szerencsére éltem Los Angelesben 4 évet és igazából feladtam itthon az elmúlt két évben

– írta Linda annak a kérdezőnek, aki arra volt kíváncsi, az ügyvédjelöl hol és hogyan próbál meg szerelmet keresni.







© Bors

– Szóval LA-i barátokkal mókolok ezért most, hahaha. Mindig találnak nekem valami jelöltet az ismerősökön belül, csak hát ez két emberen múlik, meg most egy Covidon is.

Szóval ha vége a Covidnak, nekik fogok most esélyt adni szerintem, megér egy próbát.

Nehezen ismerkedem idegenekkel, kell valami kiindulási bizalmi pont, ezért mindig ismerősökön keresztül próbálkozom itthon is – vallotta be Linda, aki beavatta követőit abba is, pontosan mivel lehet őt lenyűgözni.

„Keresem ezerrel a valódi belső értékeket és a kitartóan udvarolni tudó lovagokat. (...) Szeretnék egy kapcsolatot, ahol megoldjuk a problémákat és nem odébb állunk egy Instalike-kal mások felé.” – fejtette ki Linda.







© Végh István / Bors

Számára a legvonzóbb és legfontosabb belső tulajdonságok pedig a következők:

Jóindulat, feltétlen szeretet, tisztelet, illetve a humor, az elegancia és az intelligencia.

Bár Linda a külvilág felé egy mindig mosolygós, önálló, sikeres nő képét mutatja, bevallotta, hogy 34 évesen már vágyik arra, hogy megállapodjon.

Azért egy társ már hiányzik, de már csak a Nagy Ő kell, akivel családot alapíthatok

– írta.







© Bors

Linda azt is megosztotta a világgal, hogy az önbizalomhiány akármilyen furcsa is, állandó szereplő az ő életében is , főleg mert mindig van valaki „jóindulatú”, aki imádja kinyilatkoztatni másról a teljesen irreleváns és szubjektív rossz véleményét.