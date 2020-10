Fecsó: A munka most fontosabb, mint a nők!

Szakítása után nem keresi görcsösen a szerelmet, jól érzi magát egyedül is Szegedi Ferenc, alias Fecsó, aki jelenleg a munkájának él.

Másfél hónapja lett vége Fecsó és új barátnője, Vivien kapcsolatának, ami az építész szerint talán arra ment rá, hogy Vasvári Viviennel való szakítása, válása után túl hamar ugrott fejest egy új kapcsolatba. Fecsó a Borsnak elárulta, mára jól van, és jelenleg bármit dob az élet, ő elfogadja.







© Life TV

Egyedül is jól érzem magam, nincs ezzel semmi baj. Nem keresem görcsösen a szerelmet, de nem is utasítanám el, ha kopogtatna. Lapunk arról is faggatta az üzletembert, mégis milyen álmai nője, aki előtt nyitva lenne az ajtaja?

Nincs ideál, nincs fix elképzelés, de ha belegondolok, igazából nagyon egyszerű a képlet: kívülről megkívánjam, belülről megszeressem, s elfogadja a kisfiamat - vallja Fecsó, aki addig is, míg be nem toppan hozzá a nagy Ő, imádott kisfiára, Edwardkára koncentrál, és a jól menő ingatlanfejlesztő cégeire, amelyek a nyilvános céginformációk alapján csak az elmúlt két évben közel 400 milliós adózott nyereséget hoztak a számára. Így ha a szerelem még várat is magára, akkor is sikeresnek és boldognak érzi magát.