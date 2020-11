Ezer napja szokottt le: egymilliót spórolt Balázs Andi a cigin

A színésznő tíz év után tette le a cigarettát, amire nagyon büszke. Van is miért, hiszen mindenféle segítség nélkül szokott le a bagózásról. Ennyi idő alatt nem csak az egészségét védte, de 1 millió forintot is megspórolt.

Évek óta tilos reklámozni a dohánytermékeket, ezért eltűntek a fotókról, és a televíziós műsorokból is a füstölgő rudak, ma már nem lehet tudni, hogy melyik híresség cigizik és melyik nem. Aki bagós, az természetesen igyekszik titkolni a nagyközönség előtt, mert már nem menő dolog. Aki viszont le tudta tenni, az okkal nagyon büszke rá, és ennek hangot is ad. A példájukból ugyanis sokan meríthetnek erőt a leszokáshoz. Balázs Andrea színésznő már jó ideje nem cigizik, nem is beszél róla, hétfőn azonban megosztott egy posztot ezzel kapcsolatban. Hogy miért pont most, annak oka van.

Teljesen véletlenül törölgettem a telefonomról dolgokat, rég nem használt applikációkat, amikor megnyitottam egy olyat, ami a dohányzás leszokásában segít. Akkor láttam, hogy ezer napja nem dohányzom. Nagyon meglepődtem, már régen nem számolom. Körülbelül tíz évig cigiztem, arra már nem emlékszem, hogy hogy szoktam rá. Nem volt senki, aki a kezembe adta, valahogy elkezdtem és nem hagytam többé abba. Napi egy dobozzal biztosan elszívtam, már magam sem tudom, miért nyúltam hozzá - mesélte a Borsnak Andi.

Balázs Andi azt meséli, hogy a leszokás egy perc alatt történt meg.

– Saját magam döntöttem el, hogy leteszem a cigit. Nem volt kérés vagy nyomás rajtam, egyik pillanatról a másikra megtettem. Egy szép csütörtöki délután egy új orvosom lett, ahol az első vizsgálat előtt ki kellett töltenem egy papírt. Azon ott szerepelt a kérdés, hogy dohányzik-e? Beikszeltem, hogy nem és soha többet nem gyújtottam rá. Ennyi volt.

A színésznőnek szerencséje volt, mert a leszokás folyamata nem terhelte meg különösebben a szervezetét.

Olyan nagyon számottevő súlyváltozást nem tapasztaltam. Nem kompenzáltam, nem ettem többet, viszont szotyizni kezdtem, de egy idő után már az sem kellett. Persze, az első egy hét nem volt könnyű, de mivel egyre büszkébb voltam rá, hogy le tudtam tenni, egyre könnyebben ment.

Nem mellesleg, az említett applikáció szerint a színésznő ezer nap alatt több, mint 1 millió forintot is spórolt.