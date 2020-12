Ettől neked is leesik az állad: így szexizik Opitz Barbi

Opitz Barbi napról napra egyre merészebb.

Azt eddig is tudtuk, hogy Opitz Barbinak nem kell a szomszédba mennie egy kis merészségért, most viszont olyan izgató fotót tett közzé, hogy a rajongók is elámultak!

A TV2-n futó Sztárban Sztár idei évadának különdíjasa egy izgalmas latexfelsőt húzott, ami amellett, hogy szabadon hagyta a hasát, a dekoltázsát is kiemelte.