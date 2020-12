Elhunyt férjével beszélgetett halála előtt Pécsi Ildikó

„Meg akarok halni” - mondta a színésznő a fiának, aki végül elengedte imádott édesanyját. Pécsi Ildikó már napok óta elhunyt férjével és szüleivel beszélgetett...

Pécsi Ildikó fia már hetekkel ezelőtt úgy nyilatkozott, hogy nagyon aggódik az édesanyjáért, aki szerinte élete legnagyobb meccsét vívja imádott férje, Szűcs Lajos júliusi halála óta, ami rettenetesen megviseli.

Nem tudta, hogy akarja-e ezt az édesapám nélkül, vagy nem”

– fogalmazott Szűcs Csaba még októberben a Mokkában.

A 80 éves művésznő vívódása nem csoda egy olyan ritka, legendás szerelem után, mint amit ők ketten, Szűcs Lajossal megéltek. A olimpiai bajnok futballista anno Pécsett, egy presszóban pillantotta meg a fiatal és gyönyörű színésznőt, Pécsi Ildikót, s rögvest eldöntötte, ő lesz a felesége. A számtalan kikosarazás sem érdekelte az eltökélt sportolót, aki végül csak elnyert egy randit a színésznőtől, igaz kerek nyolc hónapot kellett a találkozóig várnia. Ildikó ugyanis áprilisban a szilveszteri időpontot adta meg lehetőségként Lajosnak, hogy kicsit elbeszélgethessenek. Két évvel később, 1969. január 4-én összeházasodtak, s onnantól egészen Szűcs Lajos 2020. július 12-ei haláláig boldogan éltek. Egy fiuk született, Szűcs Csaba, aki egy szem unokával, ifjabb Szűcs Csabával ajándékozta meg őket.









Legendás életút Pécsi Ildikó 1962-ben végzett a Színművészeti Főiskolán, aminek elvégzése után a Pécsi Nemzeti Színház tagja lett. Itt 4 éven keresztül játszott, majd a Vígszínházhoz szerződött. Első szerepét rögtön 1962-ben kapta, ahol a Jókai-adaptációban, Az aranyemberben játszotta Tímár Péter szerelmét, Noémit. Ekkor Pécsi Ildikó alig volt 22 éves, de rögtön egy ország ismerte meg a nevét. Népszerűségét olyan tévésorozatokban való szereplése is segítette, mint A Tenkes kapitánya és a Linda. Kevesen tudják róla, de rendezőként is jelentős sikereket ért el. Éveken keresztül rendezett a Táci Gorsium Nyári Játékain és tévéjátékokat is készített. 1976-ban megkapta a Jászai Mari-díjat, 1980-ban Érdemes művésznek, majd 1987-ben Kiváló művésznek választották. 2007-ben tüntették ki Kossuth-díjjal és 2 évre rá örökös taggá választották a Halhatatlanok Társulatában.

A Bors Pécsi Ildikó fogadott fiával, L. Péterfi Csabával beszélgetett, aki a színésznő édesfiával, Csabával összefogva, együttes erővel az utolsókig próbálkozott a lehetetlennel, hogy életigenlést leheljenek a művésznőbe…

Nem tudta elfogadni Lajos bácsi elvesztését, ők teljesen összeforrtak az idők alatt, egyek voltak,

nagyon szerették egymást. Aztán amikor tudatosult benne az is, hogy már nem tud, és nem fog színpadra lépni, az a végső döfés volt. Nem akarta, hogy mint egykor ünnepelt színésznőt betolják egy székben a színpadra és szánakozzanak rajta, s ezzel a férje után a másik szerelmét, a hivatását is elveszítette – mondta a színházi rendezőként is tevékenykedő fogadott fiú, aki az utolsó percekben is a színésznő mellett volt.

Papadimitriu Athina búcsúztatja Pécsi Ildikót Gödöllőn, férje Szűcs Lajos mellé helyezik végső nyugalomra, szük körben szeretnék búcsúztatni. A Ripost megtudta, hogy a katolikus szertartáson Pécsi Ildikó kérésére Papadimitriu Athina mondja majd a beszédet.

– Volt egy nap, amikor még tudtam vele pár percet beszélgetni, tudta mi történik körülötte, de utána már csak naphosszat feküdt, teljesen le volt gyengülve.

A férje után akart menni, s ki is mondta Csabának és nekem is, hogy ő már meg akar halni.

Az utolsó pár nap már elhunyt szüleivel és legtöbbet Lajos bácsival beszélgetett, ő már velük akart lenni, csak várta, hogy beleegyezzünk – csuklott el a hangja a rendezőnek. – Majd amikor a fia, Csaba mondta neki, hogy menjen, ha úgy jobb és ezt akarja, s én is megerősítettem ebben, másnap örökre elment – emlékezett a végső búcsúra L. Péterfi Csaba.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművésznő legközelebbi szerettei fia, menye és fogadott fia jelenlétében távozott december 5-én Gödöllői otthonában, ahol álmában hunyt el . Egyedül unokája, Csabi hiányzott a szűk családi körből, pedig nagymama és unokája kapcsolata sok év után végre rendeződött idén, s Szűcs Lajos temetésén már Csabi is támogatta a megtört színésznőt.

– Az unokája nem volt ott, amikor Ildikó elment. Nem búcsúztak el egymástól. Ez az édesapa döntése volt, mert nem szerette volna, ha Csabinak ez az utolsó képe a nagymamájáról. Utoljára szeptemberben találkoztak, előtte augusztusban volt egy közöset ebéd, azelőtt pedig Lajos bácsi temetésén már Csabi is támogatta, nem volt köztük gond – mondta L. Péterfi Csaba.