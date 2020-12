El sem kezdődött a műsor, de már meghódította testével a nőket az Exatlonos bajnok - Videó

Többször is rekord nézettséget ért el az Exatlon 2020, amiben az izgalmas feladatokon kívül a roppant csinos nőknek, és kockás hasú férfi versenyzőknek is biztos szerepe van. Nemrég bemutatták az új évad versenyzőit, Szarka Ákos már most meghódította a hölgyek szívét.

Többször is rekord nézettséget ért el az Exatlon 2020, amiben az izgalmas feladatokon kívül a roppant csinos nőknek, és kockás hasú férfi versenyzőknek is biztos szerepe van. Nemrég bemutatták az új évad versenyzőit, Szarka Ákos már most meghódította a hölgyek szívét.

Hamarosan indul a TV2 nagy sikerű műsorának harmadik évada. Az Exatlon Hungary 2021 bajnokait és kihívóit már be is jelentették. Tavaly kétség kívül nagy hatást gyakorolt a női nézőkre szívdöglesztő külsejével is a világbajnok kajakos Tóth Dávid, aki aztán a Dancing with the Starsban is szerepelt és azt is elárulta, mire vágyik igazán, valamint rajta kívül a tízszeres kick-box világbajnok Mórádi Zsolt, aki szeret pótapa lenni.

De most sem lesz hiány szexi hölgyekből és szívdöglesztő urakból. A Bajnokok közül már most sok női rajongót tudhat magának Szarka Ákos, a Street Workout Világkupa-győztes. És ez bizony nem véletlen!

De az uraknak sem lesz mire panaszkodni a látványt illetően: már csak miatta is érdemes lesz nézniük az Exatlont! Zuhanyzós videó került elő az egyik bajnok lányról.