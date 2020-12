Döbbenet! Hatalmas bejelentést tett a világsztár: Ellen Page transznemű

A Juno és az Esernyő Akadémia sztárja, Ellen Page 2014-ben állt nyilvánosság elé és vallotta be: saját neméhez vonzódik. Mint azt már megírtuk, a színésznő 2018-ban feleségül vette szerelmét, akivel azóta is boldog házasságban él.

Kedd este azonban ismét meglepő vallomást tett Twitter-oldalán:

Transzneműként mostantól Elliot Page néven folytatja.

„Kedves barátaim! Szeretném megosztani veletek, hogy transznemű vagyok, a nevem Elliot. Boldogsággal tölt el, hogy ezt most leírhatom. Hogy itt lehetek. Hogy elértem az életem ezen pontjára. Elképesztően hálás vagyok azoknak az embereknek, akik támogattak ezen az úton. (...) Kérlek benneteket, legyetek türelmesek. Az örömöm valódi, ugyanakkor törékeny is. Az az igazság, hogy miközben mélységesen boldog és kiváltságos vagyok, félek is. Félek a gyűlölettől, a „viccektől” és az erőszaktól. (...) Üzenem minden transzneműnek, akinek bántalmazással, önutálattal, sértésekkel és fenyegetésekkel kell nap mint nap együtt élniük: értelek, szeretlek, és mindent megteszek, hogy jobbá tegyem ezt a világot.

– taglalta hosszú vallomásában a színésznő.

A színésznő egyébként már minden közösségi profilján Elliot Page-re változtatta a nevét.