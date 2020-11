Curtis szerződést szegett, a TV2 jogi lépéseket tesz: ezek a feltételeik a rapperrel szemben

Az utóbbi napokban nagy visszhangot váltott ki Curtis kizárása a Sztárban sztár versenyéből. Széki Attila azzal, hogy nem jelent meg az elődöntőben cserbenhagyta a rajongóit, a Sztárban Sztár nézőit és stábját. A TV2 döntése értelmében így versenyzőként nem vehet részt a vasárnapi döntőben, és szerződésszegése miatt a cég megteszi a megfelelő jogi lépéseket - írta közleményben a TV2.







© Móricz István

– Az tagadhatatlan, hogy Curtis is sokat tett a Sztárban Sztár hetedik évadának sikeréért, a nézők szerették, ezt az is bizonyítja, hogy a tíz adás applikációs szavazási statisztikája alapján ő érte el a legjobb eredményt az egyik produkciójával (94,18%).

A CSATORNA AZONBAN LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT SZÁMÁRA, ha bocsánatot kér a nézőktől a színpadon, hogy a többi kiesett versenyzővel közösen előadjon egy produkciót.

Ezzel kárpótolhatja a cserbenhagyott és csalódott rajongóit. Természetesen ezért díjazásban nem részesül – áll a szövegben.

Németh Ádám, a Sztárban Sztár senior kreatív producere szerdán reggel a Mokka nézőinek mesélte el, miként zajlott az a nap, amikor a Curtis nem jelent meg a műsorban.

– A mi vasárnapunk gyakorlatilag az újratervezésről és a túlélésről szólt. A legnehezebb az volt, hogy mi is bizonytalanságban voltunk ugye egész nap, úgyhogy nem tudtunk nagyon mást tenni, mint a producertársammal Mazule Vandával összedugtuk a fejünket és gyakorlatilag ki kellett alakítanunk egy új akciótervet, ami nem csak az élő adásra, hanem az egész napra szólt – mondta a szakember, majd hozzátette, Curtis távolmaradása miatt egy teljesen új szabályrendszert kellett kialakítaniuk, és egy válságstábot is összehívtak.







© TV2

A műsor napján van egy főpróba, aminek Curtis miatt szintén felborult a rendje. A legnehezebb az volt, hogy semmilyen információ birtokában nem voltak, így délután 2-3 óra körülő már inkább arra készültek, hogy a rapper nem fog megjelenni a műsorban.

Curtis tette azt gondolom, hogy példátlan volt. Nem nagyon fordult még ilyen elő a magyar kereskedelmi televíziózás történetében. Ezzel gyakorlatilag szerződést szegett és a TV2 megteszi a megfelelő jogi lépéseket ennek érdekében

– jelentette ki a tévés, aki azt is hozzátette, Curtis magyarázatához nem fűzne hozzá semmit, mert személyes ügy, hogy a rapper hogy rendezi ezt a dolgot. A történteket inkább abból a szemszögből közelítené meg, hogy ő maga mit érzett azon a napon.