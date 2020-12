„Csodálatosan vigyázott a családjára, óriási űrt hagy maga után” – így búcsúznak a sztárok Kis Grófo édesapjától

Újabb legenda ment el örökre. Kis Grófo édesapját az egész hazai zenésztársadalom gyászolja. Van, aki szerint a roma társadalom a királyát veszítette el.

Újabb legenda ment el örökre. Kis Grófo édesapját az egész hazai zenésztársadalom gyászolja. Van, aki szerint a roma társadalom a királyát veszítette el.

Bangó Margit rengeteget volt vendégségben Grófoéknál.

Legalább 45 éve ismertük egymást. Hatalmas tisztelet volt benne a pályatársak és a zene iránt, az élete pedig igazán példaértékű volt nemcsak a cigányság, hanem a magyarság számára is. Csodálatosan vigyázott a családjára, egy igazságszerető ember volt – mondta a Borsnak a Kossuth-díjas dalénekesnő, és hozzátette, utoljára tavaly találkoztak a szolnoki sportcsarnokban. Ott léptek fel közösen Kis Grófoval és az édesapjával.

– A mi köreinkben csak öreg Grófonak neveztük a kis Laci édesapját. Ezen csak mosolygott. Szerettem őt, minden nagyobb koncertemen ott volt. Egyszerűen nem térek észhez, megrázott a halála. Derült égből villámcsapásként ért a tragédia. Szegénykém nagy súlytöbblettel élt, talán ez is hozzájárult a betegségéhez. Hiszek benne, hogy Isten megsegíti a családját, és bízom benne, hogy őt is a kegyelmébe fogadja . Imádkozom értük, hogy ne érezzék magukat egyedül, illetve azért, hogy Grófonak legyen könnyű a föld – fejezte be Margit.

Jolly ugyancsak jól ismeri a gyászoló családot.

A cigányság elveszítette a királyát, a Kis Grófo pedig az édesapját. Szeretném kifejezni a részvétemet, elképzelni sem tudom, milyen fájdalmat érezhet a család. Nagyszerű ember volt, kedveltem őt – mondta a zenész.

Jolly és Kis Grófo közös dala évek óta hasít a világhálón, a No Roxa Áj sikerét azóta sem tudta senki felülmúlni. A két zenész aztán egy ideig nem dolgozott együtt, de komoly harag sosem volt köztük.

L.L. Junior összetört a hír hallatán:

– Mély fájdalommal értesültünk a tragédiáról – mondja a Borsnak L.L. Junior.

Magyarország legnagyobb hangú énekese volt Grófo, sokat köszönhet neki a teljes zenésztársadalom és csak remélni tudjuk, hogy életében is meg tudtuk köszönni neki azokat a boldog perceket, amiket a zenéjével varázsolt nekünk. Óriási űrt hagyott maga után.

Curtis Facebook-oldalán nyilvánított részvétet Grófo családjának.

Nótár Mary szintén Facebookon vett búcsút ahogy ő fogalmaz „Grófo bátyjától”.

Pápai Joci csupán néhányszor találkozott a középkorú zenésszel, mégis megrázta a halálhíre.

Erőt és békét kívánok az egész családnak

– mondta.