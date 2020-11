Berki Mazsi elárulta, mit szól Hódi Pamela terhességéhez

Mint ahogyan a Bors is megírta, hat hónappal a szakításuk után összeházasodott Hódi Pamela és Tóth Bence, sőt már első közös gyermeküket várják. A hír felreppenése után azonban durva támadás áldozata lett Berki Krisztián felesége, Mazsi. Az izomceleb szerelme nemrégen a saját Instagram-sztorijában osztotta meg, hogy az egyik kommentelő milyen szavakkal illette őt. Most azonban Berki Mazsi azt is elárulta, mi a véleménye Hódi Pamela terhességéről.









– Az, hogy náluk már érkezik a baba, számunkra szintén örömhír, hiszen amellett, hogy várják szerelmük gyümölcsét, Nati megtanulja majd az anyukájánál, hogyan is kell a kistesóval bánni. Így, mire megszületik apai ágon is a kistestó, ő már profi lesz. Szóval valóban örülök a boldogságuknak.