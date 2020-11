Anyósa egyenesen rajong Kulcsár Edináért

Sok feleségnek meggyűlik a baja a gonosz anyósával, nem úgy Kulcsár Edinának. De ugyanez fordítva is így van, az anyós rajong híresen szép menyéért.

Ritkán hallani olyat, hogy valaki nem csak hogy jóban van, de imádja és szereti is az anyósát, és ez ráadásul kölcsönös. Erre példa az egykori szépségkirálynő, ma már kétgyermekes műsorvezető, Kulcsár Edina esete, aki férje édesanyját közösségi oldalán dicsérte.

– Nagyon jólestek Edina szavai, büszke vagyok a fiamra, menyemre, hogy ilyen szépen és harmonikusan élnek együtt. Persze mindenhol van vita, konfliktus, de a legfontosabb, hogy meg tudják beszélni. Mivel nő párti vagyok, ezért ilyenkor Edinának adok igazat, s elismerem, hogy a fiamnak is vannak hibái – mesélte a Borsnak nevetve Erzsike, aki egyedül nevelte fel két fiát.







Erzsike szerint fia sem tökéletes, így a vitákban inkább a menye, Edina pártját fogja. Büszke a fiatalok házasságára © Bors

– Mindig igyekeztem az anya- és az apaszerepet is megmutatni nekik, és talpraesett férfit nevelni belőlük. Az, hogy Csuti mennyire gondoskodó, már gyermekkorában is megmutatkozott – tette hozzá Erzsike, aki egy történetet is elmesélt.

– Kisiskolásként a szülői értekezleten a tanárnő azt mondta, hogy a 20 éves pályafutása alatt nem találkozott ilyen gyermekkel, aki odament szalvétát kérni, majd mikor megkérdezték, mire kell, azt válaszolta: Megfeleztem a süteményemet és hazaviszem az anyukámnak – mesélte el meghatódva a nagymama, aki az önzetlen szeretetre neveli az unokáit is.