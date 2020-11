Alekosz úgy beszél a nőkről, mintha boltban válogatna

A nagyszájú valóságshow-hős ugyan egy éve nem volt kapcsolatban és fél éve nem is szexelt, mégis nagyon határozott elképzelése van a nőkről. Köllő Babett sem tetszik neki.

A ValóVilág legmegosztóbb személyisége ma este újra teret kap, hogy megmutassa a világnak, mit gondol az életről, a munkáról, a szerelemről és a nőkről. Alekosz a Life Tv Összezárva Hajdú Péterrel című műsorba kapott meghívást, ahova nagy lelkesedéssel ment, hiszen nála jobban senki sem szeret beszédet mondani, legyen bármi is a téma. Hajdúval a műsor egyik pontján a nőkről kezdtek értekezni, a műsorvezető pedig egy ötletes játékba vonta be a vendégét. Hajdú arra volt kíváncsi, hogy Alekosz számára hogy néz ki az ideális nő. Egy kocka formájú, elemenként mozgatható oszlopot toltak ezért a stúdióba, amelyen életnagyságban látszott Zimány Linda, Köllő Babett, Tóth Andi és Kiszel Tünde. Hajdú nem túl udvariasan, így mutatta be „celebfalat”:

itt van három csinos hölgy és Kiszel Tünde.







Ahhoz képest, hogy jó ideje nem volt senkije, Alekosz elég válogatós © LifeTV

Alekosz érdeklődve lép a fotók elé, majd levegővétel nélkül olyanokat mond, amitől garantáltan minden nézőnek tátva marad péntek este a szája:

Zimány Lindáról például így vélekedik:

– Nagyon-nagyon férfias annak ellenére, hogy szép, de valójában a férfias, tetovált, BMW-s, kigyúrt gyerekek vonzzák, észre sem veszi az olyan férfit, aki grillezik, bográcsozik, esetleg vasútmodellekkel foglalkozik.

Köllő Babettről egészen elképesztő gondolatmenet jutott a celeb eszébe:

Ez egy nagyon ag­resszív nő, nem tudnék vele együtt élni. Túl hangos, követelőző. Nem kezdenék vele – vélekedett Alekosz úgy, hogy még soha az életben nem találkozott a színésznővel személyesen.







Babett hálát ad az istennek, hogy nem jön be Alekosznak © Végh István

Ezért a Bors felhívta Köllő Babettet, s megkérdeztük, mit gondol Alekosz róla alkotott véleményéről?

– Számomra egy tökéletes hír, hogy nem kezdene velem. Ezért ma este egy imát biztosan elrebegek, hálás vagyok az égieknek, hogy így alakult a mi kettőnk története. Az ember általában hasonlóval próbálkozik, vagyis mi nem vagyunk azok, és ez en­gem végtelenül megnyugtat – mondta határozottan a színésznő.