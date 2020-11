Ajjaj! Szexi fotók készítése közben sérült meg Rebel Wilson feneke

Rebel Wilson a nővérével, Annachi Wilsonnal, és barátjával, Nicole Leal fodrásszal pihent Mexicó gyönyörű tengerpartján. A tengerparti séta közben eszükbe jutott, hogy ideális a helyszín néhány szexi felvétel elkészítéséhez. A csábító pózok közben azonban nem figyelték, hogy hová teszik a táskájukat, melyben fontos iratok, például az útlevelük is volt. A táska persze beleesett az ócánba, de Rebel Wilson nem tétovázott, az iratok megmentésésre sietett. Beugrott a vízbe, de a hullámok olyan erősen csapták a sziklákhoz, hogy megsérült.

Instagram-bejegyzésében viccesen megmutatta, hogyan szárítják az útlevelet és a pénzt hajszárítóval, amit a víz bizony rendesen eláztatott. Azt is elárulta, hogy a táskamentés során több zúzódást is szerzett, a feneke is megsérült.

srácok, hatalmas dolog történt velünk – mondta Wilson pénteken Instagram-videójában, majd folytatta: – Itt vagyunk Mexikóban, forró fotókat készítettünk a tengerparton.

Sajnos miközben ezt tettük, Nicole táskája az óceánba esett az útlevelével együtt én úgy gondoltam, hogy megmentem, úgyhogy felpattantam és bementem a érte a vízbe, de közben a hullámok felcsaptak és megsérültem.