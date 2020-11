Ábel Anita örökre megharagudott Kabát Péterre

Hiába 25 évvel ezelôtti már a botrányos szexkaland, amiért a minap ország-világ előtt bocsánatot kért a csatárból lett tévés, Ábel Anita akkor is elzárkózik tőle. Kijelentette, hogy többet nem szerepel vele egy mûsorban. Kabátot eznem érdekli.

Hiába 25 évvel ezelôtti már a botrányos szexkaland, amiért a minap ország-világ előtt bocsánatot kért a csatárból lett tévés, Ábel Anita akkor is elzárkózik tőle. Kijelentette, hogy többet nem szerepel vele egy mûsorban. Kabátot eznem érdekli.

Ábel Anita és Kabát Peti évek óta kollégák, az ATV nézői örömére jókat poénkodnak és húzzák egymást a kamerák előtt. Legtöbbször a #Bochkor című műsorban láthattuk őket együtt, ám úgy tűnik a közös szereplésnek vége . A színésznő ugyanis megszakított vele minden kapcsolatot miután értesült arról, hogy a Life TV-n futó Összezárva Hajdúval című műsorban Kabát arról mesélt, hogy

18 évesen egy buli hevében kétszer is sorba állt, s tizenhatodikként közösült egy lánnyal,

aki az egyik ott lévő focista iránt érzett szerelme miatt egyezett bele az orgiába.

Ábel Anita az ügy kapcsán kifejtette felháborodását a privát közösségi oldalán, s szóvátette azt is, hogy a focista szerinte semmifajta szégyen érzetet nem érez . Felcsattant azon is, hogy milyen szomorú, hogy mindezt hamar elfelejtik majd az emberek, 273 ezer követőjének Kabát továbbra is jó példa lesz, s ott vigyoroghat majd a képernyőn, hozzátéve azt is, hogy: mellette többé biztosan nem fog! A színésznő szerint ugyanis nem lehet egyszerű fiatalkori ballépésnek nevezni, hogy egy szerelmes lányt lehet örökre megnyomorítottak lelkileg. Bejegyzésével pedig egyúttal azt is kerek-perec kijelentette, hogy többé nem hajlandó egy produkcióban szerepelni Kabáttal .







Nagy valószínűséggel többet nem látjuk már egy fotón Ábel Anitát és Kabát Pétert

A Bors megkereste a tizenhatszoros válogatott exfocistát, aki nem szívesen beszélt a történtekről, kolléganője kiakadására, s mindennemű munkakapcsolatuk megszakítására pedig röviden, de annál lényegre törőbben reagált:

– Kit érdekel?

– tette fel a költői kérdést Kabát, akit úgy tűnik teljesen hidegen hagy Ábel Anita kiábrándultsága és megvetése. Többet nem is kívánt hozzátenni az esethez, főleg miután közösségi oldalán elnézést kért az elkövetett vétségeiért.

– Mindenkinek van múltja, én sosem titkoltam a sajátomat. 25 éve történt, amikor 18 éves voltam, ez már 2012-ben is megjelent az önéletrajzi könyvemben is.

A hibáimból igyekszem tanulni, hogy ne kövessem el újra azokat, és jobb ember lehessek.

Mindig is tiszteltem a nőket, és mindig is tisztelni fogom. Akiknek csalódást okoztam, azoktól elnézést kérek.

Lapunk a színésznőt is kereste, aki bejegyzésén túl nem kívánt nyilatkozni, ám úgy tudjuk, kijelentéséhez tartja magát, többé nem szerepel együtt az ex csatárral.

A Bors arra volt kíváncsi, hogy az ATV népszerű műsorának készítői hogyan oldják majd meg a produkciót érintő konfliktust.

– Sem Péter cselekedetét, sem Anita reakcióját nem szeretném kommentálni. A televíziózás világában mindig is megszokott jelenség volt, hogy vannak emberek, akik jobban működnek egymással, míg mások nem. A szerkesztők pedig ezt figyelembe veszik – nyilatkozta lapunknak Wisinger János a #Bochkor producere.