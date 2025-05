Így néz ki ma a Stuart Little, kisegér gyereksztárja: fogadjunk, hogy rá sem ismersz!

Jonathan Lipnicki egykori gyereksztár vallomást tett színészi karrierjéről. Ő leginkább az 1990-es évekbeli Stuart Little, kisegér és Jerry Maguire című filmekben játszott szerepeiről ismert, ugyanakkor többek között a The Little Vampire és a Csodacsuka (Like Mike) című filmekben is játszott.

Jonathan Lipnicki a Stuart Little, kisegér második részében Fotó: Photo12 via AFP

A Stuart Little, kisegér sztárjának élete nem a csak a filmezésről szól már

Jonathan Lipnicki most a People magazinnak mesélt színészi karrierje hanyatlásáról. A 2000-es évektől kezdve egyre ritkábban láthattuk filmekben, így egy idő után teljesen feledésbe merült. De az ex-gyereksztár teljesen jól kezeli a karrierje ezen pontját, és tele van álmokkal, tervekkel, ami a jövőjét illeti.

Teljesen rendben van, hogy karrieremben nem tartok ott, ahol szeretnék. Minden este imádkozom, hogy tisztán lássam, merre kell mennem, és biztos vagyok benne, hogy a legjobb még csak most jön számomra

– idézte a színész nyilatkozatát a LadBible.

Jonathan Lipnicki élete már nem csak a filmezésről szól. Ez a fotó egyébként egy 2018-as eseményen készült róla Fotó: Xavier Collin/Image Press Agency

Lipnicki mindenkit arra biztat, hogy merjenek nagyot álmodni, mert csak így lehet előrébb jutni és fejlődni az életben.

Bevallotta, hogy a középiskolában a tanulásra és a színészetre koncentrált, ami szerinte a a legjobb dolog volt, amit valaha tett. A most 34 éves színész egyébként több független filmben és színpadi produkcióban is szerepelt Los Angelesben, amiről a nagyközönség nem is igazán tud, emellett rengeteg olyan filmajánlatot kap, amit kénytelen elutasítani, mivel rendkívül óvatos lett szerepei megválogatásában.

Az egykori gyereksztár igyekszik mindig valami újba belevágni, jelenleg producerként is dolgozik.

Így néz ki az egykori gyereksztár manapság

A következő videóban egy friss projektről beszél a színész, aki bizony sokat változott az utóbbi évtizedekben. Nem is csoda: a legtöbbünk elmékezetében kisgyerekként el a mai napig...