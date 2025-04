Feketébe öltözik a nemzet szíve: most jelentették be az ország legendás zenészének halálát

A televíziós legenda, Mike Berry, 82 éves korában elhunyt. A Foglalkoznak már Önnel? (Are You Being Served?) című sorozat sztárjának halálhírére özönlöttek a tiszteletadások.

Goodbye Mike Berry. One of the last main stars of ‘Are You Being Served?’! One of my heroes. ‘I’m free’! pic.twitter.com/kXBEBzzO9E — Carry On Loving (@AbbaFan102) April 11, 2025

Mike barátja, Peter Stockton egy szívszorító Facebook-bejegyzésben osztotta meg a szomorú hírt.

Mély fájdalommal kell közölnöm, hogy a legendás Mike Berry ma reggel békésen elhunyt, családja körében.

A színész és zenész rendkívüli tehetség volt, pályafutása 64 évet ölelt fel. Első nagy slágere, a Tribute to Buddy Holly 1961-ben debütált. Legutolsó koncertjét február 23-án, a Half Moonban tartotta, ahol telt ház előtt lépett fel, bizonyítva kivételes tehetségét.

Ő egy csodálatos színész is volt, akit az ikonikus Are You Being Served? című vígjátékban láthattunk. Tragikus veszteség a zene világában. Remélem, most már együtt nevet a régi barátaival odafent az mennyországból.

A zenész David Stark szintén megemlékezett Mikeról, akinek halála hirtelen történt.

Még egy szomorú hír, sajnos sokkoló és megdöbbentő, hogy Mike Berryt váratlanul elvesztettük. Peter Stockton, közös barátunk és menedzsere tette közzé a hírt. Mintegy 50 éve ismertem Mike-ot, ő volt az egyik legkedvesebb ember a szakmában, mindig mosolygott.

Berry zenei karrierje a 60-as években kezdődött, legismertebb slágerei közé tartozik a Don't You Think It's Time és a The Sunshine of Your Smile. Bár sosem akart színész lenni, televíziós reklámok sora segítette őt ezen az úton. Igazi áttörését 1979-ben a Worzel Gummidge című sorozatban érte el, majd 1981-től szerepelt az Are You Being Served? című kultikus vígjátékban, amely 1985-ig futott.

2016-ban a The Voice ötödik évadában próbálkozott, de nem jutott tovább. 2017-ben és 2019-ben pedig a Solid Gold Rock'n'Roll Show turnén vett részt - írta a Mirror.