Straub Dezső és szerelme kapcsolatukról meséltek, nagy napra készülnek

Sűrű napokat pihenünk ki éppen. Sokat játszom a Körúti Színházzal, néha a Pesti Művész Színház darabjaiban is előfordulok, sőt Mádi Piroska operett együttesével is fellépek, a Bál a Savoyban operettben! Békéscsabán is dolgoztam, ott a Kegyelmesasszony portréja című zenés vígjátékot rendeztem. Másfél hónapig lent éltem. Nagyon jó híreket hallunk vissza az előadásról, és szándékozok még többször visszamenni, hiszen nagyon jó hangulatban dolgoztam együtt az ottani jó humorú színészekkel. Tegnap volt az utolsó előadásunk itt, Tiszafüreden, a Bál a Savoyban operettel. Ha már itt voltunk, a párommal bevonultunk egy elegáns wellness szállodába és most egy darabig pihenés és csobbanás van.