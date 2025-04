Megrendült a Buckingham-palota: Vilmos herceg válóperes ügyvédet fogadott

Amikor 1995-ben Diana hercegnő attól tartott, hogy támadás készül ellene, csak egyetlen embernek árulta el félelmeit: az ügyvédjének, Lord Mishconnak. Cége, a Mishcon de Reya elintézte Károly hercegtől való rendkívül kínos válását, amelyet a következő évben véglegesítettek.

Fotó: AFP

Miután a hercegnő 1997-ben egy párizsi autóbalesetben meghalt Dodi Fayeddel és Henri Paul sofőrrel együtt, Lord Mishcon átadta a Dianával való találkozásról készült jegyzőkönyvet a Metropolitan Police vezető tisztjeinek, akik egy széfbe helyezték. A feljegyzést azonban nem adták át a balesetet nyomozó francia hatóságoknak hat évig. A hercegnő bátyja és nővérei a megírása után több mint egy évtizedig nem tudtak a létezéséről. Vilmos és Harry herceget is sokáig a sötétben hagyták.

Diana halála után egy hónappal a rendőrfőnökökkel tartott találkozóján Lord Mishcon (aki 2006-ban halt meg) hangosan felolvasta a feljegyzését, hogy hangsúlyozza annak fontosságát. Elmondta a rendőröknek, hogy a felvételen Diana azt mondta, hogy „meg akarnak szabadulni tőle egy baleset következtében, amit akár egy fékhibával akarnak majd elérni. Ha nem is hal meg, remélni fogják, hogy annyira megsérül, hogy gyámság alá kell majd venni".

Egy nem várt fordulatként Vilmos herceg a napokban felkereste Diana hercegnő ügyvédeit. A trónörökös ugyanis szakít a hagyományokkal és felfogadta az ügyvédi irodát, hogy ezentúl ők képviseljék a családjukat. Vilmost korábban Károly király ügyvédei, a Harbottle & Lewis, különösen annak partnere, Gerrard Tyrrell képviselték.

A Kensington-palota szóvivője nem kívánt nyilatkozni. Állítólag csalódást okozott a döntés a Harbottle & Lewisnak, amely évtizedek óta képviselte a királyi családot. Tyrrell médiajogi szakértő a király egyik legmegbízhatóbb tanácsadója.

A Harbottle & Lewis 2006-ban a királyi család nevében járt el a News of the World királyi telefonhackelési botrányában, ami az újság bezárásához vezetett. Riporterei Vilmos és Harry herceg mobiltelefonjait is feltörték.

De Vilmos lépése örömet okoz Mishconnak és alelnökének, Anthony Juliusnak, akit Diana választott jogi képviselőjének, amikor elvált Károlytól. Julius továbbra is Vilmossal dolgozott a Diana, a walesi hercegnő emlékalap egyik alapító vagyonkezelőjeként, és alelnöke volt a 2012-es bezárásig.