„Hülyeség” – durván kiakadtak az emberek Meghan Markle esti szokásán

Meghan Markle egy podcastban mesélte el könnyekkel a szemében, hogy szinte minden este e-mailt ír két gyermekének, Archinak és Lilibetnek. Elmondása szerint ezek a levelek tartalmazhatnak egy fotót a reggelijükről vagy egy vicces történetet a napjukból, és úgy tekint rájuk, mint egyfajta digitális emlékkönyvre, amit a gyerekek később visszaolvashatnak.

Meghan Markle minden este e-mailt ír két gyermekének Fotó: ZUMAPRESS.com

Azt is hozzátette, hogy egyszer eljön az a pillanat, amikor átadja ezeket a fiókokat a gyerekeinek, hogy lássák: az anyjuk minden apró pillanatban kifejezte, mennyire szereti őket és büszke rájuk. Nem a nagy gesztusokról szól ez a szülőség szerinte, hanem arról, hogy „látlak téged” - írja a Daily Mail. Bár sokan meghatónak és szívhez szólónak találták Meghan vallomását, az interneten nem mindenki volt elragadtatva. Többen is kételkedtek a történet hitelességében, volt, aki szerint ez csak egy újabb próbálkozás arra, hogy a nyilvánosság kegyeit keresse. Egyes hozzászólók azt állították, hogy ez az „ötlet” már régóta létezik, és mások is csinálnak hasonlót – vagyis Meghan csak átvette valaki más gyakorlatát.

Nem küldesz minden este e-mailt, mert hülyeség lenne.

Többen olyan véleményt fogalmaztak meg, miszerint az egész akció egy kétségbeesett próbálkozás lehet a közvélemény szeretetének bebiztosítására, miután annyi szidalmazást kaptak Harry herceggel az elmúlt években. Mindezek ellenére Meghan azt mondta, hogy gyerekei „egyszerűen fantasztikusak”, és a rájuk való gondolás mindig erős érzelmeket vált ki belőle.

Nem ez az első alkalom, hogy a sztár nyíltan beszél anyaságról vagy személyes kezdeményezésekről. Korábban is több interjúban hangsúlyozta, milyen fontos számára a gyermekeivel töltött minőségi idő és az érzelmi jelenlét.