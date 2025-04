Kiara Lord kiakadt a sok műnőtől: „Hiába a hernyó pillák, ha a bőr nem szép!”

Kiara Lord szerint csapda úgy imponálni, hogy mások kedvében járunk (Fotó: Tv2)

„Azt a pénzt költjük, amit meg sem kerestünk”

A fiatalság praktikáinak népszerűsítését, a külső beavatkozások lehetőségét tehát önrendelkezésként fogja fel a sztár, aki ránctalanítás közben kiposztolta, hogy ne akarj a külvilágnak, másoknak megfelelni.

„Vagy mondhatnám úgy is, hogy olyan embereknek próbálunk imponálni, akiket nem is kedvelünk, olyan ruhákat hordunk, amelyek nem is tetszenek, és azt a pénzt költjük, amit meg sem kerestünk”.

A legfontosabb, hogy magaddal találd meg az összhangot!

– emeli ki a felnőttfilmes, erősítve, hogy ne a külső elvárások miatt hozzanak a nők döntéseket.