Kaszás Géza közlekedési balhéja nem az első botrány a hazai sztárvilágban

Az Origo írja, hogy az RTL egykori sztárja, Kaszás Géza balhéba keveredett Budapesten az Oktogonnál, ugyanis egy zebra után félreállt az autójával, majd állítólag összevitatkozott két emberrel. Mivel nem sikerült megoldaniuk a nézeteltérést, rövid időn belül a helyszínre érkeztek a rendőrök is, akik mindhárom érintettet előállították, Kaszás Géza ellen pedig szabálysértési eljárás indult. Az ügy nagy sajtóvisszhangot kapott, az RTL sztárja egyelőre kerüli az interjúkat, talán kivárja, hogy elüljön a balhé. Ha az elmúlt évek tapasztalatait nézzük, akkor nem is számol rosszul, hiszen az elmúlt években több olyan közlekedési konfliktusról is olvashattunk, melyekben hírességek voltak a főszereplők, és ma már alig beszél ezekről valaki, pedig komoly problémákról volt szó.

Kaszás Géza közlekedési botránya nem az első balhé a híreségek között (Fotó: Székelyhidi Balázs)

Kaszás Géza rendőrségi ügybe keveredett

A színész-műsorvezető valószínűleg megússza egy figyelmeztetéssel a dolgot, hiszen attól egészen biztosan nem kell tartania, hogy a szabad mozgásában korlátozó intézkedést foganatosítanak ellene. Talán tanul a hibájából. Ahogy az elmúlt években megbotló, a szabályokra fittyet hányó közszereplők is sok mindent megbántak. Már aki...

A tilosban parkolás doyenjei: Kern András és Delhusa Gjon

​Kern András, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész az elmúlt években többször is szabálytalanul parkolt Budapesten. Ezeket az eseteket több alkalommal is fotók örökítették meg, amelyek alapján a rendőrség szabálysértési eljárásokat indított, és a színész bírságokat kapott. 2024 áprilisában újabb eset során bukott le, és újabb szabálysértési eljárás indult ellene.

Kern András szeret közel parkolni a boltokhoz, hogy ne kelljen sokat gyalogolnia (Fotó: Máté Krisztián)

2024 decemberében Delhusa Gjon többször is szabálytalanul parkolt Újbudán, gyakran a járdán vagy zöldterületen hagyva járművét. Az egyik ilyen alkalommal, amikor közterület-felügyelők intézkedtek ellene, az énekes egy rendőrségi igazolványnak tűnő jelvényt mutatott fel, és azt állította, hogy "baleseti helyszínelő". A Budapesti Rendőr-főkapitányság közokirat-hamisítás gyanúja miatt nyomozást indított a zenész ellen. Delhusa nem sokkal később ismét tilosban parkolt...