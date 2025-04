József Attila kést szorított Michl Juli torkához!

Munkából szövődött szerelem Michl Juli színésznő és férje, Rózsa Gábor író-rendező között, ami ma már nem ismer akadályokat. Pedig olykor a földrajzi távolságokkal kell megküzdeniük, máskor pedig egy késes támadással. A hot! magazin a József Attila életének egy részletét feldolgozó Reménytelenül című film kapcsán beszélgetett a párral.

Michl Juli és Rózsa Gábor a József Attila életéről szóló Reménytelenül forgatásán (Fotó: Rózsa Film / hot! magazin)

Már-már romantikus komédiaként indult Juli és Gábor kapcsolata, mert a színésznő és a rendező egy munka kapcsán találkoztak, de majdnem elmentek egymás mellett.

„Igazából Gábor öccse, Olivér figyelt fel rám egy castingon mint alkalmas színésznőjelöltre. Szóval, döcögősen indult, de összejött” – mesélte Michl Juli arról, hogyan kezdődött a kapcsolatuk.

Mivel Juli az említett filmen vágóként is dolgozott, sok időt töltöttek együtt, és lassan egy életre szóló románc bontakozott ki.

Fontos, hogy a felvételek után, de még a vágás előtt jöttünk össze, vagyis nem főnök-beosztott viszonyban. Sokat beszélgettünk, és rájöttünk, hogy vannak más témáink is, mint a munka

– tette hozzá Michl Juli férje, Gábor.

Tavaly nyáron örök hűséget is esküdtek egymásnak, de Michl Juli esküvője előtt ultimátumot adott hajdúsági kedvesének.

„Amikor odaköltöztem, volt egy feltételem: az hogy kéthetente meglátogatjuk a családomat. Gábor ezt elfogadta, és ehhez tartjuk is magunkat” – jelentette ki a színésznő.

József Attila kést ragad

Mivel a munka és a magánélet náluk összefonódik, rengeteg időt töltenek együtt. Így volt ez a Reménytelenül című film forgatása alatt is, amely József Attila és a pszi­cho­te­ra­peu­tá­ja, Gyömrői Edit viharos kapcsolatát mutatja be. A film egyik kulcsjelenetében a költő figurája még kést is szorít a Juli által alakított nő torkához.

Nehéz volt leforgatni, mert érzelmileg nagyon átéltem azt, ahogy Gyömrői Editként bántalmaznak. De muszáj volt kijönnöm ebből a szörnyű pillanatból, ez a színész dolga

– árulta el a színésznő.

„Emlékszem, nagyon sokszor megnéztem, hogy a kés biztosan nem vág-e, és felfokozottan figyeltem, amikor Sütő András, a Reménytelenül főszereplője, József Attilaként a falhoz nyomja Julit. Hiába tudtam, hogy ez egy jelenet, az agyamat mégis becsapta a látvány, és meg akartam óvni őt” – tette hozzá a férje, Gábor.