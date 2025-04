III. Károly idegen az unokái számára, és ez a jövőben sem változik meg

Egyelőre nagyon nem úgy tűnik, hogy III. Károly és fia, Harry herceg valaha is kibékül egymással. Ez azért elszomorító a király számára, mert így nem tarthatja a kapcsolatot Amerikában élő unokáival, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. Hiába segíthetné őt lelkileg, ha találkozhatna velük. Erről korábban beszélt is: közölte, nincs megelégedve azzal, hogy az ifjakkal csak videóchaten keresztül tudja tartani a kapcsolatot. Épp ezért nincs annál nagyobb bánata, mint hogy ő szinte idegen az unokái számára.

III. Károly legnagyobb bánata, hogy nem tarthatja a kapcsolatot Harry és Meghan Markle gyermekeivel Fotó: AFP

Unokái mellett Károly természetesen fia, Harry hiányát is érzi. Erről Jennie Bond királyi szakértő számolt be:

Mindig is szerette Harryt. Kedves fiamnak szólította. És biztos vagyok benne, hogy még mindig szereti őt, és épp ezért szeretne időt tölteni vele, Archie-val és Lilibettel is. Károly szentimentális férfi, és odaadó nagyapja Györgynek, Saroltának és Lajosnak. Épp ezért a rákkal való útja során biztos többen gondol rájuk és arra, hogy nem tud időt tölteni Harry gyerekeivel

– közölte, majd rátért a két elhidegült testvérpárra: Vilmosra és az öccsére is. Mint fogalmazott, ő mindig is úgy vélte, a hercegek olyan szoros kapcsolatban lesznek majd felnőttként is, amilyen szorosban álltak egymáshoz gyermekként is.

Biztos sokszor gondolnak a köztük lévő szakadékra, és arra, mi okozta ezt. Harrynek erre valószínűleg több ideje és oka van, de ő választotta ezt az utat, és azt, hogy külföldre költözik

– idézi a brit királyi család szakértőjét a Mirror.