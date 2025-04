Bényi Ildikó lánya könnyfakasztó bejelentést tett: "Nem könnyű ez a vállalás, rettentő fájdalmas"

Március 11-én az egész országot megrázta a hír: mindenki kedvenc bemondónője, Bényi Ildikó 55 évesen elhunyt. A közvélemény számára váratlan tragédia történt: csak a legközelebbi szerettei tudták, hogy a színfalak mögött évek óta küzdött a gyilkos kórral. Kétségtelen, hogy a világon a legbüszkébb a lányára, Tótfalusi Fannira volt, aki a nyomdokaiba lépve szintén műsorvezető lett. A bájos lány most csodálatos örömhírt jelentett be: ő veszi át édesanyja helyét az Önök kérték című műsorban, melyben egy ideig, mikor már Ildikót betegsége ellehetetlenítette a képernyőtől, Radványi Dorottya vette át a háziasszony szerepét.

Bényi Ildikó most bizonyára mosolyog odafenn, az égben: lánya, Tótfalusi Fanni veszi át a helyét az Önök kérték műsorvezetőjeként (Fotó: Markovics Gábor)

Bényi Ildikó lánya lesz az Önök kérték műsorvezetője

„Nem lehet szavakba önteni azt az űrt, amit Édesanyám elvesztése hagyott maga után” – kezdte közösségi oldalán Fanni. „Most egy olyan pillanat jött el, amelynek köszönhetően újra együtt lehetünk: hivatása, a televíziózás által, amelyet szívvel, lélekkel, szenvedéllyel szeretett. Egyszerre nagyon megrendítő és megtisztelő, hogy a közmédia felkérésére ősztől én vihetem tovább az Önök kértéket. Ez nem csak egy műsor, ez az ő öröksége. Azt a műsort vezetni, amelynek 1997 óta ő a szeretett arca, hangja, mosolya, jelenléte, életem legnehezebb feladata” – írta a megható sorokat Bényi Ildikó lánya.

Anya és lánya a SzerencseSzombat korábbi forgatásán: Fanni ebben a műsorban is édesanyja méltó utódja volt (Fotó: Facebook)

„Vele. Érte. Miatta.”

„Édesanyám pótolhatatlan. Én nem az ő helyére lépek, hanem igyekszem méltó módon őrizni azt, amit hátrahagyott – nemcsak a képernyőn, hanem emberként is. Éppen annyi idős vagyok most, mint ő volt akkor, amikor először köszöntötte a nézőket a kívánságműsorban. Ez a véletlen vagy sorsszerű párhuzam olyan, mintha egy láthatatlan szál futna tovább kettőnk között. Ez most már egy közös történet lesz” – folytatta gondolatait Bényi Ildikó lánya, majd végezetül kiemelte, SzerencseSzombat nézői továbbra is találkozhatnak vele szombat esténként – egyébként abban a műsorban is édesanyja nyomaiban járhatott… A gyászoló lány minden bizonnyal nehezen hozta meg a döntést, amit a nézők fájó, mégis boldog szívvel fogadtak el: többen kifejezték, büszkék rá, és osztoznak a fájdalmán, és bíznak a sikerében. Fanni így zárta megható bejegyzését: