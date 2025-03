Újabb titokra derült fény: hercegnéként is ingyen ajándékokra vadászott Meghan Markle

Meghan Markle a királyi családba való beházasodása után sem volt hajlandó lemondani a celebstátuszáról, és továbbra is igyekezett hozzáférni a luxusmárkák által kínált ingyenes termékekhez – legalábbis ezt állítja egy királyi életrajzíró. Bár 2018-ban feleségül ment Harry herceghez, és ezzel hivatalosan is a brit királyi család tagja lett, Meghan két évvel később férjével együtt az Egyesült Államokba költözött, hogy új életet kezdjenek.

Meghan Markle a királyi családba való házassága után sem akart lemondani a celebstátuszáról / Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Tina Brown királyi író és újságíró, aki rendszeresen kritizálja a sussexi hercegi párt, egy könyvében azt írta, hogy Meghan korábban saját blogját, a The Tiget használta arra, hogy luxusajándékokat szerezzen magának. A szerző szerint az egykori színésznő gyorsan híressé vált a márkák képviselői körében arról, hogy különösen nyitott volt az ajándékcsomagok fogadására. És ez a szokása állítólag még a királyi esküvő után sem változott - írja az Express.

Brown azt is állítja, hogy a menyegzőt követően Meghan csapatának egyik tagja írt egy publicistának, hogy biztosítsa róla: a hercegné továbbra is szívesen fogad bármilyen küldeményt. Az üzenetben az is szerepelt, hogy Meghan mindig is „az egyik jó emberük” volt, utalva ezzel arra, hogy ezután is számít a divatmárkák figyelmére.

A szerző azt állítja, Meghan már a hivatalos kiválásuk előtt szemezett a különböző üzleti lehetőségekkel, amelyeket azonban a státusza miatt nem tudott kihasználni.

Meghan nem tudott ellenállni annak, amit a celebvilág kínált

– mondta el egy interjúban Brown. A hercegi pár szeretett volna egyfajta kereskedelmi lábat is kiépíteni a tevékenységeikhez, de a királyi szabályok ezt nem tették lehetővé.

Brown szerint Meghan tisztában volt azzal, hogyan működik a sztárvilág, milyen lehetőségek rejlenek az ügynökök és az üzleti kapcsolatok rendszerében.

Ez nem Harry világa volt, de Meghan egy nagyon tapasztalt stratéga volt, akihez a herceg jobban ragaszkodott, mint bármely más tanácsadójához

- jelentette ki a szerző, aki szerint a sussexiek súlyosan alábecsülték, milyen lesz a királyi udvar védőhálója nélkül élni. A sussexi hercegné soha nem kommentálta nyilvánosan Brown állításait.