Épp egy éve hunyt el a legendás magyar színész: ilyen állapotban van most a sírja

A Farkasréti temető művészparcellájában alussza örök álmát, a nyughatatlan zseni, Tordy Géza. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színész, rendező napra pontosan egy évvel ezelőtt, 2024. március 30-án hunyt el, 85 éves korában.

Tordy Géza 85 éves korában hunyt el Fotó: Honéczy Barnabás

A Nemzet Színészét április 18-án, csütörtökön helyezték végső nyugalomra a sírkert Művészparcellájában, olyan illusztris nevek mellé, mint Sztankay István, Hofi Géza vagy éppen Ruttkai Éva.

A Bors munkatársa Tordy Géza halálának első évfordulóján kilátogatott a budai sírkertbe, hogy megnézzük, milyen állapotban van most a legendás művész sírja. Megnyugodva láttuk, hogy Tordy Géza sírja szép és rendezett, látszik, hogy a szerettei, pályatársai rendszeresen gondozzák. Emlékét soha nem feledik.

Tordy Géza sírja a Farkasréti temetőben Fotó: Szabolcs László

Mécsesek és gallyak is díszítik a legenda végső nyughelyét.

Tordy Géza egy éve hunyt el Fotó: Szabolcs László

Körtvélyessy Zsolt elárulta, mi vezetett Tordy Géza halálához

Tordy Géza halála kapcsán több ismert ember is azt nyilatkozta, hogy váratlanul érte őket a tragédia, hiszen nem tudták, hogy nagybeteg lenne a művész.

Körtvélyessy Zsolt viszont tisztában volt vele, hogy nagy a baj:

„Hetven éve vagyunk, voltunk barátok Gézával” – mondta a színész a temetés után a Metropol megkeresésére. „Még a Dózsa György úti általános iskolában ismerkedtünk meg. Én 12 éves voltam, felnéztem Gézára, aki nagyon hamar a barátom lett. Rengeteg, megszámlálhatatlan, jobbnál jobb közös történetünk van! Egyezett az ízlésünk a lányok terén... nagy kalandokat éltünk át. Még a temetésén is elnevettük magunkat a barátokkal, amikor régi sztorik jöttek elő, el is szégyelltük magunkat, de aztán azt gondoltam, hogy Géza is azt akarná, hogy nevessünk...”

Amikor a színészt arról kérdezték, hogy tudja-e, hogy pontosan mi történt, ami Tordy elvesztéséhez vezetett, Körtvélyessy így felelt:

"Nem volt igazán beteg, csak elhasználódott már. Voltak jelek a demenciára is, és kicsit elhanyagolta magát egészségügyileg, nem igazán járta az orvosokat. Csak élt. Annyit, amennyi jólesett neki. "