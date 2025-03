Szinte semmi sem takarja a szülinapos Tolvai Renit – Fotó

Tolvai Renáta Tímea magyar énekesnő, és színésznő a 2009/2010-es Megasztár 5 győztese. Művészneve Tolvai Reni. A Megasztár után több szórakoztató televíziós műsorban is megmutatta tehetségét: szerepelt például a TV2 A Nagy Duett című műsorában Danny Blue oldalán, de a Sztárban sztárban, illetve tavaly ősszel a Sztárban sztár All Starsban is megmutatta, hogy mennyire sokszínű előadóról is van szó.

Az elmúlt 15 évben hosszú utat járt be, de kijelenthető, hogy napról-napra egyre csak gyönyörűbb. Életmódot is váltott, aminek bomba formáját köszönheti. Nincs is mit takargatnia az énekesnőnek, hiszen szépségét bárki megirigyelheti. Március 24-én töltötte be a 34. születésnapját, aminek alkalmából egy mélyen dekoltált, miniszoknyás ruhába bújtatta tökéletes alakját.