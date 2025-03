Rubint Réka tényleg üzenetet kapott a túlvilágról? Megszólalt a jósnő

Rubint Réka nem mindennapi poszttal jelentkezett a minap, ugyanis azt osztotta meg a rajongóival, hogy: elhunyt édesapja meglátogatta őt. A fitneszedző egy videót is kitett a furcsa találkozóról, aminek főszereplői azok a szarvasagancsok, melyeket Imre bácsi emlékeként őriz a szekrényén. Nos, a szóban forgó tárgyak múlt hét csütörtökön egyik pillanatról a másikra zuhantak a mélybe, ami biztosan nem lehet a véletlen műve, hiszen hat éve voltak mozdulatlanok, és sem egy fuvallat, sem pedig más nem mozdította el őket...

Rubint Réka édesapja küldött üzenetet a túlvilágról? (Fotó: Bors)

Rubint Réka hiszi, hogy édesapja vigyáz rá

Nem ez volt egyébként az első eset, hogy a fitneszedző úgy érezte, apukája üzenni szeretne neki. Már a szarvasagancsok története is mesébe illő, hiszen pár nappal Imre bácsi halála után talált rájuk Réka. Ebben persze semmi különleges nem volna, azonban Réka apukája vadász volt, ráadásul a vadásztársaság elnöke is, így nem volt kérdés, hogy ezt a jelet ő küldte a családnak. Ahogy azt is, hogy nemrégiben rókaként tért vissza a lányához. Annak idején ugyanis a fitneszedző rendszeresen járt rókalesre imádott apjával, pár éve pedig a házuk előtt ült egy ilyen állat.

Tiszteletben tartom, ha valaki nem hisz az ilyenekben, de én hiszek benne, hogy a szeretteink valamilyen módon jeleznek nekünk.

„Lehet, hogy azért gondolom így, mert nagyon nehezen tudtam elengedni őt. Ezt tetézte az is, hogy nem sokkal a halála után, amikor elmentem a sírjához elidőzni egy kicsit, amikor beszálltam utána a kocsiba és megszólalt a rádió, éppen az a dal szólt, amit Kökény Attila személyesen énekelt az édesapám temetésén” – fogalmazott az Instagram-oldalán élő bejelentkezésében Réka, aki jól gondolja, hogy apukája mellette van. Legalábbis ezt mondja az ország jósnője, Lénárt Évi, aki szerint Imre bácsi ezekkel az üzenetekkel jelzi azt, hogy vigyáz a lányára és családjára.

Láttam a videót és egyértelmű, hogy az apukája akar neki üzenni odaátról. Azt jelzi, hogy mindig ott van, vigyáz rá, és a családjára. A látogatások alkalmával a lelkek nem akarják megijeszteni a szeretteiket, Réka esetében is csak tudatni akarta vele, hogy ő mindig itt van, számíthat rá!

– mondta a Borsnak Lénárt Évi.

