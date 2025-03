Közel 200 nevezés érkezett a Magyar Mozgókép Fesztiválra

A korábbi évekhez hasonlóan hatalmas érdeklődés kíséri a 2025-ös MOZ.GO – Magyar Mozgókép Fesztivált. A február végi határidőig az elmúlt egy év hazai filmes felhozatalából közel 200 nevezés érkezett be hozzánk. Ezek közül a Magyar Filmakadémia tagjaiból álló előzsűri választja ki a Magyar Mozgókép Díj ez évi jelöltjeit. Azt, hogy kik és mely alkotások kerülnek a nomináltak közé májusban jelentjük be, amikor hivatalosan bemutatjuk a fesztivál zsűrijét is.

Fotó: Ladoczki Balazs

„Megtisztelő és nekünk szervezőknek, igazán felemelő érzés, hogy a hazai filmes szakma évről – évre kiemelten figyel a MOZ-GO-ra. Külön örömünkre szolgál, hogy a rendezvényünk nem csupán a filmesek számára jelent fontos találkozási pontot, hanem a közönség körében is várva várt eseménnyé vált, amelyen a legújabb magyar játékfilmeket, kisfilmeket, dokumentumfilmeket, animációs alkotásokat és tévés produkciókat nézhetik meg. Hatalmas köszönet illeti a készítőket, hogy a benevezett alkotásaik révén idén is színvonalas, változatos, színes programot kínálhatunk a nézőknek, rengeteg premierrel, 4 napon át”

– mondta Csáky Attila fesztiváligazgató.

Az elmúlt esztendő rendkívül termékenynek bizonyult a hazai filmiparban. Szinte minden kategóriában záporoztak a nevezések. Ennek köszönhetően a MOZ.GO-n ismét izgalmas keresztmetszetet adhatunk a legfrissebb magyar mozgóképekből kezdve a közelmúlt mozis közönségsikereitől, a sok nézőt a képernyők elé csábító tévésorozatokon, tévéfilmeken át a különleges sorsokat, magával ragadó történeteket megörökítő dokumentum- és kisjátékfilmekig, illetve animációkig.

Darvas Iván Fotó: MOZ.GO

Mindezek mellett a 2025-ös MOZ.GO-n, a 100 éve született Makk Károlyra és Darvas Ivánra emlékezve műsorra tűzzük például a Liliomfi, a Szerelem és a Mese a 12 találatról című filmeket. Megünnepeljük a mozi születésének 130. évfordulóját is: számos, ritkán látott filmkülönlegességgel szeretnénk a nézők kedvében járni a júniusi fesztiválunkon.