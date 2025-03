"Hagyd abba, idegesítesz engem!" - Megdermedt a levegő a vörös szőnyegen a sztárpár civakodásától

Elképesztő botrány van kialakulóban Alec Baldwin amerikai színész körül a neje, Hilaria Baldwin miatt, aki nyilvánosan parancsolgatott a férjének, mindezt ráadásul a vörös szőnyegen, a Planet Hollywod New York újranyitásakor. A páros az eseményre való megérkezés után interjúvolták meg. Főként családjuk reality-jéről beszéltek, amikor is az interjú során Hilaria többször is fennhangon félbeszakította a férjét, sőt rendbe is utasította őt a kamerák előtt.

Botrány van kialakulóban Alec Baldwin körül. Fotó: borsonline

Az egész azok után kezdődött, hogy Hilaria arról mesélt, milyen napi rutinja van hét gyermek anyjaként. Erre Alec egyszercsak közbeszőlt, hogy:

Nagyszerű! Te egy hős vagy!

Ezt pedig a 41 éves jógaoktatóként dolgozó asszony nem hagyta szó nélkül:

Ó, Istenem. Amikor én beszélek, te nem beszélsz. Nem! Amikor én beszélek, te nem beszélsz!

De nem ez volt az egyetlen attrocitás. A párbeszéd egy másik pontján Hilaria ugyanis azt is szóvá tette, hogy Alec megzavarta, mikor éppen egy lényeges dologról beszélt volna, írja a Life.hu

Most is megint ezt csinálod. Miért? Miért vonod el a figyelmemet?

- vonta kérdőre férjét, aki próbálta kimenteni magát és közölte nejével, a szépsége miatt csinálja ez, mivel rabul ejtette vele őt. Neje azonban ezt nem vette jó néven. Közölte vele, hagyja már békén őt, mivel idegesíti őt. Kijelentette férjének, hogy egyáltalán nem aranyos, amit csinál, sőt, elvonja vele a figyelmét a lényegről.

Most azonnal kisétálok ebből az interjúból

- mondta végül Hilaria, ami miatt és viselkedése okán nagyon sok kritika éri őt. Tiszteletlennek és nagyon durvának tartják, amit tett. Egyesek úgy vélték, szinte egy igazi hisztis tini volt a vörösszőnyegen, pedig hat gyermek anyja: a 11 éves Carmené, a 9 éves Rafaelé, a 8 éves Leonardoé, a 6 éves Romeóé, a 4 éves Eduardóé, a 4 éves Maríáé és a 2 éves Ilariáé.