Hatalmas pánik Mexikóban! A Farm VIP sztárja szervkereskedőktől rettegett

Buzás Dóri imád utazni, de az utóbbi időben nem igazán van szerencséje. A Farm VIP sztárja legutóbb Srí Lankán járt, ahol kórházban kötött ki, most pedig Mexibón járt pórul.

A Farm VIP műsorban döntőig jutott Buzás Dóri (Fotó: TV2)

Rémálommá vált a Farm VIP sztárjának utazása

Igazi világutazó lett Buzás Dóri, akit a televíziónézők az Exatlonban ismerhettek meg. Később a Farm VIP műsorban is szerepelt, ahol az elődöntőig jutott még úgy is, hogy egyik nap ott is kórházba került, a forgatást is leállították miatta. A népszerű influenszer a televíziós szereplések után visszavonult, eltűnt a képernyőről, de Instagram-oldalán a rajongók továbbra is nyomon követhetik életét. Posztjai alapján az elmúlt másfél évben több időt tartózkodott külföldön, mint itthon. Hosszabb időt töltött Máltán, majd Sri Lankán, most pedig Mexikóba utazott, de ami ott várta, az a legrosszabb rémálmait is felülmúlta.

Ugye ez most csak egy rossz vicc, hogy lehet egy szállodához ilyen úton bejutni? Jézusom! Ha itt ez most én túlélem, és lesz még egy poszt, vagy sztori, akkor a vesémet nem adták el, és engem sem. De az a baj, hogy vannak efelől kétségeim…

– jelentkezett be Insta-sztoriban Buzás Dóri, miközben mutatta az ijesztő városrészt, ahol a taxi kitette.

A nézők az Exatlonban ismerték meg Dórit (Fotó: TV2

Sri Lankán kórházba került

A Farm VIP sztárja a paradicsomi szigeten kitalálta, hogy megtanul szörfözni, de az sem úgy sült el, ahogy várta.

„Szörfözés közben a tanuló deszka lehorzsolta a bőrömet, sebtapaszoztam, gondoltam pár nap és jó lesz. Ezután minden nap mentem a sós vízbe, ami eléggé marta, de gondoltam úgyis begyógyul… Reggel már éreztem, hogy fáj, rossz volt a közérzetem, nagyon fáradt voltam, furcsa is volt, de mondom jól van, csinálom, amit elterveztem. Elmentem a Turtle beach-re, ahol vízbe mentem, majd utána éreztem, hogy itt valami nagyon nem jó. Konkrétan 20 percig égett a lábam, annyira fájt, csípett, sírni tudtam volna… Majd ott kiderült, hogy elfertőződtek a sebek. Kitisztították, kaptam antibiotikumot!” – emlékezett vissza a történtekre Buzás Dóri.