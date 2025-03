A 2022-ben elhunyt Berki Krisztián özvegye Katona Renáta néven látta meg a napvilágot, ám csak nagyon kevesen ismerték őt így. A köztudatba már Berki Mazsi néven vonult be, és bár a kedves hangzású keresztnévre máig nincs magyarázat, az biztos, hogy sokan nem is tudják, hogy Mazsit hogy hívják valójában.

Nagyon úgy néz ki, hogy Berki Mazsi neve nem lesz anyakönyvezhető Fotó: Szabolcs László

Elkaszálták Berki Mazsi nevét

Mindenképp meghökkentő viszont, hogy egy babatémákkal foglalkozó oldal arról számolt be: kisebb mozgalom indult azért, hogy a Mazsi név hivatalosan is anyakönyvezhető legyen Magyarországon, azaz sok kismama, vagy éppen családalapítás előtt álló nő adta volna Berki Krisztián özvegyének nevét a születendő kislányának, ami kissé bizarrul hangzik.

A gyerekszoba.hu írásából kiderül, hogy a Mazsi nevet a kérdéskörben döntő bizottság viszont egyértelműen elkaszálta, így Katona Renáta felvett neve a frissen elutasított női nevek között találta magát.

Berki Mazsi megszólalt a névváltoztatásról

A néhai izomceleb özvegye egyébként kapott hideget-meleget, azért, mert Berki Krisztián halála után nem változtatta vissza a nevét se Katonára, se Renátára, így továbbra is a Berki vezetéknév birtokosaként gyűjtötte a lájkokat. Az azóta új párra találó Mazsi épp a Bors kamerái előtt vallott arról, milyen esetben dobná el volt férje vezetéknevét.

A névváltoztatás kérdésére Mazsi mindig úgy felelt, hogy egyfelől az influenszer vállalkozásai miatt tartja meg, hiszen így ismerte meg őt az ország, másfelől a kislányát, Emmát is így hívják, ezért marad a régi név. Talán Mazsi sem gondolta volna, hogy nemsokkal ezután a semmiből besétál az életébe egy olyan férfi, akit nem érdekel a múltja, aki képes kellő türelemmel és empátiával viszonyulni egy gyászoló nőhöz, és aki feltétel nélkül elfogadja Krisztián gyermekét is.

Berki Mazsi és Kajári Zoltán Fotó: archív / hot magazin

Ő Kajári Zoltán, akivel a fiatal édesanya immár két és fél éve él boldogságban. Ha minden igaz, akkor érte hajlandó megváltoztatni még a nevét is.

"A név nem sok mindent változtat, a gyermekemnek is Berki a vezetékneve, nekem is ez maradt. Özvegy lettem, nem elváltam. De természetesen, hogy ha Zoli elvenne feleségül, akkor felvenném az ő vezetéknevét. Szeretném, hogy boldogan éljünk, úgy ahogy ma is"

- mondta Berki Mazsi a beszélgetés során.