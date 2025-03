Váratlan bejelentést tett a Buckingham-palota Károly királyról

Ahogy arról korábban már beszámoltunk Károly király és Kamilla királyné április 7. és 10. között négy napra Olaszországba látogat 20. házassági évfordulójuk alkalmából. Útjuk során pedig Ferenc pápánál is látogatást tettek volna, aki mint ismert nemrégiben hagyta el a kórházat.

Károly király és Kamilla királyné mégsem találkozik Ferenc pápával Fotó: PA

Ám most változás állt be a programban, ugyanis Károly király és Kamilla királyné jövő havi találkozóját az egyházfővel elhalasztották - jelentette be a Buckingham-palota. A közlemény szerint, a szentszéki látogatás elnapolásáról „közös megegyezéssel döntöttek, mivel az orvosok tanácsa szerint Ferenc pápának most már jól jönne egy hosszabb pihenő- és gyógyulási időszak”.

A Buckingham-palota tájékoztatásában így fogalmazott:

A király és a királyné Vatikánba tervezett állami látogatását közös megegyezéssel elhalasztották, mivel az orvosi szakvélemény szerint Ferenc pápának jól jönne egy hosszabb pihenési és gyógyulási időszak. Károly és Kamilla legjobb kívánságaikat küldik az egyházfőnek, és várják, hogy meglátogathassák őt, amint felépül.

A király és a királynő olaszországi körútja a hírek szerint továbbra is folytatódik, azonban várhatóan változtatásokat eszközölnek majd a programjukban.

Mint ismert Ferenc pápa vasárnap visszatért a Vatikánba, miután öthetes kórházi kezelésben részesült életveszélyes kétoldali tüdőgyulladása miatt. Visszatérése megkönnyebbülést hozott, miután attól tartottak, hogy betegsége végzetes lehet, és újabb pápai lemondáshoz vezethet.

A király és a királynő április 7-én, hétfőn érkezik Rómába, ahol hivatalos fogadtatásban részesül, majd kedden részt vesznek a Vatikánban a 2025-ös szentév megünnepléséhez kapcsolódó eseményen - írja az Express.