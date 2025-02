Skorka György megható sorokkal búcsúzik a Facebook-oldalán a volt feleségétől, akit mindennél jobban szeretett. Návai Anikó február 18-án, a közvélemény számára váratlanul hunyt el. A közeli barátai azonban tudták, hogy súlyos betegséggel küzd, de még így is felfoghatatlan veszteségként élik meg, hogy a mindig pörgő, sürgő-forgó Anikó nincs többé. Hogy az újságírónő milyen hatással volt bárkire, akivel személyesen ismerték egymást, arra jó példa, hogy még azok is megrendültek a halálán, akikkel nem volt napi kapcsolatban. Így érez a volt férje, Skorka György étteremtulajdonos is, akivel egy közös gyermekük született és bár évtizedek óta külön éltek, a mai napig tartották a kapcsolatot. Idén tavasszal találkoztak volna...

Návai Anikó férje Skorka György volt Fotó: Mediaworks archív

Návai Anikó fiatalon szeretett bele Skorkába, akiben vakon hitt. Az újságírónak – mint mindig – most is jó volt a megérzése, ez a férfi a halála napjáig mellette állt, támogatta és mindig biztonságot adott a világjáró írónak. A válásuk után ugyan nem sűrűn találkoztak, de sokat beszéltek telefonon, Skorka sosem engedte el Anikó kezét. Csak most, Návai Anikó halálakor derült ki, hogy épp idén tavasszal találkoztak volna személyesen (hosszú évek után), hogy átbeszéljék az élet nagy dolgait, hogy felelevenítsék a régi szép időket. Ez a találkozás már nem jöhet létre, Anikó nem tudott várni, előre ment. Skorka György a Facebook-oldalán tudott csak elbúcsúzni az egykor rajongásig szeretett nőtől.

Anikó Návai ma elment... A rádióban hallgatni őt? Egy álom volt... A hangja kivételes volt... Ajándék volt a személye mindenkinek. Gyertyát gyújtottam ma este. Egy energiabomba volt, csak ment és nyert és mindig kitartott. 1981-ben megszöktünk az USA-ba, a 8 hónapos Markkal az ölünkben. Tehetséges volt, eszembe jut most az életünk megannyi mozzanata. Felejthetetlen, megtörtént. El kellett hagynom és meg is tettem, de mindenemet hátrahagyva csak a könyveimet vittem el...

– írta a volt férj, aki így folytatta: