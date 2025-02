Szirénázó mentő vitte kórházba, de meghalt a 28 éves híresség

Egy 28 éves influenszer tragikus hirtelenséggel életét vesztette, azt követően, hogy egy petefészek-gyulladás szövődményei léptek fel nála.

28 éves korában elhunyt a népszerű életmód influenszer Fotó: unsplash.com

Laleska Alexandre-t szerdán szállították kórházba szülővárosának közelében, a brazil Juazeiro do Norte városában. A fiatal divatmodell petefészek-gyulladása volt, ami súlyos következményekkel járhat, ha nem kezelik időben, így a beteg bele is halhat. Sajnos a rossz forgatókönyv következett be a tartalomgyártónál, aki a kórházba szállításának estéjén elhunyt.

Laleskát csütörtök reggel temették el Barro városában, mintegy 70 kilométerre keletre attól a helytől, ahol meghalt.

Az influenszernek több mint 25 ezer követője volt a közösségi médiában, ahol rendszeresen megosztott velük divat- és életmóddal kapcsolatos tartalmakat. Laleska halálos állapota más néven tubo-ovariális gyulladás, a petevezetéket és a petefészket érintő daganatos megbetegedés. Ugyanakkor a rendszeres nőgyógyászati szűrővizsgálatok segíthetnek az ilyen fertőzések korai felismerésében és kezelésében.

A rajongókat lesújtotta Laleska halála, és sokan az Instagramon fejezték ki részvétüket.

Nem tudom elhinni, régóta követtelek és csodáltalak

- írja az egyik kommentelő.

Régóta követem és imádtam a tartalmait!!! Nagyon inspiráló személyiség volt

- idézett egy másik hozzászólót a The Sun.