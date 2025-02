Híreink vannak a balesetet szenvedett hírességről: mindkét lábát amputálni kellett

Egy influenszer elvesztette mindkét lábát és az egyik térdét, miután Brazíliában súlyos balesetet szenvedett egy nagy teljesítményű sportautóval.

A férfinek mindkét lábát amputálni kellett Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A tartalomgyártó, a 33 éves Matheus Dressler az év elején a Sao Paolótól északnyugatra fekvő Ribeirao Pretóban egy autópályán karambolozott a BMW-jével. A január 15-én történt balesetben az autója teljesen összetört, valamint mindkét lábát leoperálták.

A felépülés kezdeti szakaszában azonban kiderült, hogy a jobb térdét is amputálni kellett, mivel a sérülése olyan súlyos volt. Dressler, akinek 228 ezer követője van a közösségi médiában, ahol egyébként beszámolt a balesetéről, és háláját fejezte ki azért, hogy életben van.

Csak egy dolgot tudok mondani. Van célom az életben. Egy csodának köszönhetően vagyok ma itt életben

- mondta az influenszer.

Matheus szóvivője részletesebben tájékoztatta a rajongókat az internetes sztár balesetéről:

− Szeretnénk tájékoztatni mindenkit, különösen azokat, akik aggódnak Matheusért, hogy január 15-én autóbalesetet szenvedett, amelynek következtében megsérült. Műtéten esett át, az egészsége stabil, eszméleténél és életben van. Továbbra is orvosi felügyelet alatt áll, családja mellette van, és várja a kórház orvosainak tanácsait. Kérjük, hogy továbbra is imádkozzanak érte, mert hamarosan visszatér ahhoz, amit mindig is szeretett - idézi a tartalomgyártó szóvivőjét a Mirror.