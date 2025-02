Csorba Lóci a Csináljuk a fesztivált győztese!

Szombat este véget ért a Duna showműsora, a Csináljuk a fesztivált! negyedik évada. December hetedike óta keresték az 1910-es évektől napjainkig tartó időszak legnagyobb magyar slágerét, és most megtalálták, ugyanis a Csorba Lóci által előadott Hungária dal, a Limbó-hintó lett a befutó.

Csorba Lóci Stux, maga vérbeli párizsi lett című dallal is szerepelt két éve már a műsorban - Fotó: Balogh Zoltán/MTI

– Őszintén bevallom, nem tettem volna sok pénzt arra, hogy az általam énekelt dal nyeri meg a műsort. Úgy voltam vele, hogy ez egy jó buli lesz, ami végül egy hatalmas utazássá alakult át. Hozzáteszem, szerintem Korda Gyuri megdobta az esélyeimet, amikor azt mondta,

ha Lóci továbbjut, akkor ő is átbújik a limbó-léc alatt!

– kezdte mosolyogva lapunknak Lóci.

Csorba Lóci Csináljuk a fesztivált!-os pályafutása végéhez ért

Mindenképpen szeretett volna tisztelettel nyúlni a dalhoz az előadó, hiszen bár egy bulihimnuszról beszélünk, az előadás itt is kiemelkedően fontos volt.

– A Hungária életműve a rock and roll iránti tisztelet, amit a nyolcvanas években újraélesztettek. Ezekre a zenékre mindig nagyon jókat buliztam, de a Limbó-hintóról azt hittem fiatalon, hogy egy könnyed dal. Idősebb fejjel kellett rájönnöm, hogy ez egy remekül eljátszott produkció, ami nagyon jól van megcsinálva úgy, hogy közben ötletes és ritmikus egyaránt – árulta el.

Csorba Lóci Korda Györgyöt is megtáncoltatta - Fotó: Balogh Zoltán/MTI

A Lóci Játszik zenekar frontembere nagyon is komolyan vette a felkészülését, aminek végül meglett a gyümölcse, hiszen ő állhatott a dobogó legfelső fokára.

– Van egy kétéves kislányom, aki amint ötször összeütöm a tenyerem, azonnal mondja, hogy Limbó! Nagyon sokat gyakoroltam otthon, sőt, az egész nyaralásom is ezzel telt, amit egyáltalán nem bánok. Egy kis kulisszatitok is van a dologban: amíg pihentem, kaptam egy videót, amiben eltáncolták a koreográfiát, én pedig vért izzadva tanultam a szöveget és a mozdulatokat, hogy majd a főpróbán bemutassam.

Ott eszméltem rá, amikor mondták, hogy nekem nem kell ezeket a részeket táncolnom.

– Végig abban a hitben voltam, hogy amit a tánctanár a videóban mutat, azt kell csinálnom, pedig ő csak vezényelte a többieket. Szóval emiatt mozogtam ennyire fürgén a színpadon – mondta nevetve az énekes.