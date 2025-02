Berki Mazsi egy szál melltartóban mutatta be: "1 hónapos kicsi baba"

Berki Mazsi imádja a mozgalmas életet. Nagyon szereti, ha folyton utazgathat, új dolgokat ismerhet meg és tapasztalatokat szerezhet. Éppen ezért sokat jár külföldön, hogy annyi élményt zsebeljen be, amennyit csak lehet. Most is éppen egy egzotikus helyen van, ahol az időjárás nem olyan zimankós, mint itt. Egy szál bikinire vetkőzött a nagy melegben, és egy tüneményes papagájt etet gyümölccsel.

Madarat etet Berki Mazsi / Fotó: Insta

Apró örömök a szigeten. 1 hónapos kicsi baba

- árulta el a kismadárról Insta-sztorijában Mazsi.