BAFTA-gála: A nyertesek mellett a ruháké volt a főszerep

A 78. BAFTA-gála egyértelmű nyertese a Konklávé című film volt, ami elnyerte a Legjobb film, a Legjobb brit film, a Legjobb adaptált forgatókönyv és a Legjobb vágás díját is. A konkurens film, A brutalista rendezője Brady Corbet és főszereplője, Adrien Brody hozták a kötelezőt, mint a Legjobb rendező és a Legjobb férfi főszereplő, mindemellé pedig sikerült behúzniuk a Legjobb eredeti filmzene (Daniel Blumberg), valamint a Legjobb operatőr (Lol Crawley) díját is.

Pamela Anderson volt a BAFTA-gála nagy meglepetése (Fotó: Anadolu via AFP)

78. BAFTA-gála: Mickey Madison lenyomta Demi Moore-t

A Legjobb női főszereplő díját viszont Mickey Madison elhappolta Demi Moore elől, ezzel az Anora mindössze 25 éves főszereplője pedig hivatalosan is megérkezett az A+ sztárok ligájába. Nem beszélve arról, hogy az Anora szereplői nyerték a 78. BAFTA-gála Legjobb szereplőgárda díját is.

Mickey Madison akkorát játszott az Anorában, hogy lehetetlen volt nem díjazni (Fotó: AFP)

A Legjobb női mellékszereplő díját Zoe Saldaña kapta, az Emilia Pérezben nyújtott alakításáért, a multikulturális produkció (francia-belga-mexikói és spanyol) zenés, bűnügyi filmvígjáték egyébként elnyerte a Legjobb nem angol nyelvű produkció díját is. Macaluay Culkin testvére folytatja a legendává válását, hiszen Kieran Culkin nyert egy BAFTA-díjat is a már meglévő Golden Globe- és Emmy-díjai mellé. A Rokonszenvedés nem csak Culkin miatt kapott óriási figyelmet a gálán, hiszen a Legjobb eredeti forgatókönyvnek járó elismerést is elhappolták A brutalista és A szer elől. Coralie Fargeat és Demi Moore ezúttal nem diadalmaskodtak, de a Legjobb smink és haj díját így is behúzta A szer.

Zoe Saldaña a Legjobb női mellékszereplő díjával (Fotó: AFP)

A Legjobb dokumentumfilm díja a legjobb Superman-nek járt. A Super/Man: Christopher Reeve története a nagy várományost, a Fekete dobozt szorította le a trónról, Wallace és Gromit – pontosabban a készítőik: Nick Park, Merlin Crossingham és Mark Burton – pedig nyertek a Legjobb animációs film és a Legjobb gyermek- és családi film kategóriában is. Ennyit a nyertesekről, nézzük, milyen ruhakölteményekben pompáztak a gyönyörű nők a a 78. BAFTA-gálán!