Megállíthatatlan Leslie Mandoki, sikert sikerre halmoz

A Mandoki Soulmates és a Red Rock Stúdió alapítója és tulajdonosa, számos rangos nemzetközi díj, többek között Fonogram, számtalan aranylemez és platinalemez birtokosa, 2024-ben Kossuth-díjjal is elismerésben részesült. Az elismerést a rock, pop, jazz és fúziós jazz műfajában nyújtott professzionális és évtizedek óta nagy népszerűségnek örvendő előadásaiért ítélték neki.

A Mandoki Soulmates zenekarral. „A Memory Of Our Future” című új albuma világszerte óriási elismerést és sikereket aratott, nem csupán Európában, hanem Ázsiában és az Egyesült Államokban is. Az album különlegessége, hogy teljesen analóg technikával készült, ezáltal egyedi hangzásvilágot és mélyebb zenei élményt nyújtott a rajongóknak világszerte.

A szupercsapat 2024-ben nagyszabású lemezbemutató turnéra indult Európában, amelynek egyik megállója augusztus 18-án a budapesti Szent István Bazilika előtti tér volt. Az új album dalai mellett a zenekar korábbi slágerei is elhangzottak, magával ragadó élményt nyújtva a több ezres közönségnek, ezzel az estét az év egyik legkiemelkedőbb zenei eseményévé téve.

Az év során a zenekar két új, cinematografikus videoklipet is bemutatott, amelyek tovább növelték a népszerűséget. A „The Wanderer” című kislemezhez készült klip személyes, önéletrajzi elemeket is tartalmazott, mély érzelmi betekintést nyújtva Leslie Mandoki életébe.

Decemberben megjelent az „I Am Because You Are” című dal klipje, amely elégikus és szívbemarkoló üzenetével ismét bizonyította a zenekar egyedi történetmesélő képességét.

2024-ben Berlin adott otthont a rangos BILD100 gálának, amelyen Németország 100 legbefolyásosabb személyiségét ünnepelték. Az ünnepeltek között volt Leslie Mandoki is, aki nemzetközi művészi teljesítményével és kiemelkedő társadalmi szerepvállalásával vívott ki elismerést

Leslie Mandoki és a Mandoki Soulmates 2024-es éve a zenei és társadalmi sikerek jegyében telt, tovább erősítve a zenekar helyét a nemzetközi zenei élet élvonalában. A lemez eredményei , a nagyszabású koncertek és az inspiráló videók mind hozzájárultak ahhoz, hogy a Mandoki Soulmates a világ egyik legismertebb és legelismertebb zenei formációjává váljon.