Csodálatos hír futott be a messzi Angliából. A királyi család a sok-sok nehézség és viszontagság után most ugyanis újra örömünnepet ülhet! Nincs is szebb, csodásabb hír egy család számára, mint az, hogy új jövevény született közéjük. Nagyon örül tehát mindenki: Károly király, Vilmos herceg és Katalin hercegné is, ugyanis megszületett Beatrix hercegnő második kisbabája, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi. A baba és a mama is jól vannak.