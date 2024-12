II. Erzsébet királynő ragyogó képességei Sarolta hercegnőben élnek tovább

Már két év eltelt azóta, mióta elveszítettük II. Erzsébetet, a britek leghosszabb ideig uralkodó, szeretett királynőjét. A királynőről közismert tény volt, hogy az uralkodás mellett rengeteg különleges képessége is volt a főzésen, és a művészeteken keresztül egészen a teherautó vezetésig. Most kiderült, hogy a dédunokája Sarolta hercegnő több dologban is hasonlít a dédmamájára, mint bármelyik másik családtag.

Sarolta hercegnő örökölte a dédnagymamája különleges képességeit /Fotó: Owen Humphreys - PA Images

Phil Dampier királyi szakértő számolt be róla, hogy Sarolta hercegnő a dédmamájához hasonlóan imád főzni, és rendszeresen utánozza ismert emberek vagy családtagok beszédstílusát és habitusát is, pont úgy ahogy korábban II. Erzsébet tette ezt.

Úgy hallottam, hogy Sarolta kiváló improvizáló és tökéletesen utánoz híres embereket. Ezt a megboldogult királynőtől örökölte, ő is kiváló utánzó volt. Ez a képesség jól jöhet Saroltának karácsonykor, amikor a család összegyűlik Sandringhamben.

Van még egy különleges képesség, amely nem csak II. Erzsébetre volt jellemző, hanem Sarolta hercegnő nagyanyjára Dianára is. Mind a hárman kiválóak a táncparketten. Sarolta ezt megmutatta az év elején is, amikor egy Taylor Swift koncerten perdült táncra. Az pedig már csak a hab a tortán, hogy bennfentesek szerint már Sarolta hercegnő szokott otthon főzni, amikor Katalin hercegné segítségül hívja lányát a konyhába - számolt be róla a Mirror.