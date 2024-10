Mesterséges intelligencia leplezte le: ilyen lehet a Dallas 2024-ben – videó

A Dallas kétségtelenül az egyik legsikeresebb televíziós sorozat, amiért egykor rengetegen rajongtak. Most a mesterséges intelligencia mutatta meg, hogy milyen lenne, ha 2024-ben újjáéledne.

Sokak kedvence volt itthon is a Dallas Fotó: NORTHFOTO

A '80-as évek ikonikus sorozata volt a Dallas, világszerte milliók imádták. A Ewingok családi drámákkal és fordulatokkal teli története azóta is örök klasszikus maradt. Most az AI és a modern technológia fejlődésének köszönhetően elképzelhetjük, milyen lenne a Dallas 2024-ben – írja a life.hu. A TikTokon ugyanis felbukkant néhány rajongói videó, amelyeket a mesterséges intelligencia segítségével készítettek.

A Dallas szereplői elveszítették retrós bájukat, helyette dögös modern férfiakat és nőket látunk. Az újraértelmezett Dallas nemcsak vizuálisan, hanem történetileg is modern köntöst kapna. A sorozat alapvető elemei – a hatalmi játszmák, családi konfliktusok és az üzleti világ kegyetlen törvényei – ugyan megmaradnának, de 2024-ben ezek sokkal összetettebbé és aktuálisabbá válnának. Az olajipart fokozatosan felváltaná a megújuló energiaforrások iránti verseny, a digitalizáció és a környezetvédelem.

Jockey Ewing figurája például továbbra is a család központi manipulátora lenne, de most már nemcsak az olajért, hanem a zöldenergia-piacáért is harcolna. Modern eszközöket, például adatmanipulációt, titkos mesterséges intelligencia-algoritmusokat és közösségi médiát használna, hogy befolyásolja a politikai és üzleti döntéseket.

Összességében a sorozatból megmaradna a régi alap, de egy új megvilágítással, mai problémákkal térne vissza. Te néznéd?