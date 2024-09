Palvin Barbara a Women's Fashion Week-en kápráztatott el mindenkit!

Fotó: Northfoto

Köztudott, hogy tényleg mindegy, mit vesz fel a magyar modell, minden jól áll neki, hiszen szépségéhez nem fér kétség. Most persze minden szem rá szegeződött, hiszen szoknyájához egy cipzáros, mélyen dekoltált felsőt választott. Barbi így pózolt a kamerák előtt - és mint mindig, most is mindenkit levett a lábáról!

Íme a videó, amelyet az Instagramján osztott meg: