Megtörte a csendet Azurák Csaba: öt év után hírt adott magáról

Azurák Csaba: Nekik régen is alapélményük volt, hogy apa ott van; ilyenkor lovacskáztunk, legóztunk, de babáztunk is együtt. Készült egyszer egy fotósorozat, ahol a koncepció szerint újságot olvastam, miközben az egyik lányom a körmömet festette, a másik a hajamba tett csatokat. Nem is kellett megerőltetnünk magunkat, mert nekünk tényleg így zajlott az életünk. (Nevet.) Az édesanyjukkal sem csak anya-lánya kapcsolatuk van, barátnők is, de velem is el tudnak poénkodni, nem vagyok ciki nekik. A múltkor a már 18 éves Zsófival koncerten voltam. Az irodám közel van a koncert helyszínéhez, előtte feljöttünk ide, megittunk egy laza nyitó fröccsöt, aztán átsétáltunk, és buliztunk egy jót. Persze megvan a saját baráti körük, de azt mondom, a mai napig szeretnek velünk lenni.

„Maradjunk annyiban, hogy megjelentek a fiúk”

hot!: Elég könnyedén beszélsz erről. Ilyen lazán vetted, hogy Zsófi és Hanna gyakorlatilag felnőtté váltak?

Azurák Csaba: Engem nem az ő koruk, hanem az idő múlása döbbentett meg. Atyaúristen, hová lett 18 év? Az én első 18 évem kínos lassúsággal telt el. Akkor még nem volt internet, okostelefon, így volt időnk unatkozni. Viszont amióta elkezdtem dolgozni huszonévesen a Magyar Rádióban, azóta valahogy ellopták az időt. Visszatérve: az alapélményem ezzel kapcsolatban az öröm, hogy látom a kislányainkat – akiket még mi tanítottunk beszélni – mint okos, jó humorú, empatikus felnőtteket.

Amikor esetleg vitatkozom a lányaimmal, akkor kifelé szigorú vagyok, de belül mosolygok, mert nagyon vagány, ahogy a saját igazukat keresik, és érvelnek. Ilyenkor mindig nagyon büszke vagyok rájuk!

hot!: Vagyis büszke lányos apa vagy?

Azurák Csaba: Igen, de ez érdekes, mert mi a bátyámmal úgy nőttünk fel, hogy sportoltunk, bandáztunk, lakótelepi srácok lévén ez volt az akkori élet velejárója. Erre mind a ketten két lányt kaptunk az élettől. Nekem ez nagyon sokat adott, mert labdázni vagy rohangálni a kertben a komfortzónámon belül van. De a körömfestés meg a babázás... Azzal tudok mit kezdeni, ha egy vadóc gyerek a játszótéren csak rúgja a labdát, nem érdekli, kit talál el. Én is ilyen voltam. De azt nem tudtam, milyen, amikor az én lányomat találja el vagy sodorja el futás közben. Azóta megtanultam.