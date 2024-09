„A rendőrök visszaadták a telefonját, pusztító, amit találtam rajta” – megszólalt a fia születése után meghalt zenész felesége

Egy újdonsült édesanya megdöbbentő felfedezést tett, amikor férje néhány nappal azután meghalt, hogy szülők lettek.

Napokkal azután halt meg a fiatal zenész, hogy megszületett a kisfia (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A 25 éves zenész, Liam Fraser és felesége, a 32 éves Marianne majd' kicsattantak a boldogságról, miután világra jött a kis Soren. De napokkal később, amikor az édesanya kisfiával kezében bement a szobába, hogy megkeressék az édesapát, holtan találtak rá. A zenész kioltotta a saját életét.

Marianne világa szétesett, és Sorennel együtt visszavitték a kórházba, mivel annyira megviselte a gyász, hogy képtelen volt enni. Amikor hazaengedték, a rendőrök visszaadták neki Liam telefonját. A nő ekkor jött rá, hogy férje hűtlen volt a házasságuk során.

Én találtam rá, miközben a kezemben tartottam Sorent. Még mindig vannak emlékeim róla, nem tudtam enni, és néhány napra visszavittek a kórházba

- mesélte Marianne, aki a telefonban talált sms-ekről is beszélt.

Teljes sokkot kaptam, furcsa dolog haragudni valakire, aki már nem él. De van választásom: ülhetek a házban és szomorkodhatok, vagy megmutathatom a fiamnak, milyen csodálatos élet vár ránk.

Az édesanya ezért most minden energiáját a fia gondozására fordítja, és maga is visszatért a zenéléshez. Most készül kiadni új albumát- írja a The Sun.