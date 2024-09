Baukó Éva megint kipakolta giga dekoltázsát, te sem fogsz tudni máshova nézni - Fotó

A botrányairól elhíresült celebritás, Baukó Éva nemrég egy bikinis fotóval búcsúztatta el a nyarat. Tette mindezt persze rajongói legnagyobb örömére, hiszen nemcsak bomba formában van, de adottságai sem hétköznapiak.

Baukó Éva / Fotó: Markovics Gábor

Baukó Éva ismét levette a lábukról a követőit, ezúttal egy elegáns étteremből jelentkezett be, de olyan mélyen dekoltázs felsőben, hogy az ikrek kikacsintottak belőle. Éva egyébként egy guszta fotósorozatot is megosztott arról, hogy milyen finom menüt evett végig, de valószínűleg az első kép után nem is igen lapoztak tovább a követői.

- Családi ebéd – írta Baukó Éva mosolygós, szexizős fotójához.

- Nagyon szuper csaj vagy Éva drágám csodásan nézel ki nagyon be jössz nekem és teljesen beléd zúgtam komolyan mondom - üzente a celebnek az egyik férfi rajongója.