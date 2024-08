„A lelkünk fáradt” - bikiniben vallott szívszorító érzéseiről a magyar műsorvezető

Instagram-oldalán osztott meg magáról egy bikinis videót Aryee Claudia Dedei, azaz Tücsi. Az énekesnő a vízparton heverészős felvételhez egy idézetet is odabiggyesztett, amely arról szól, hogy nem csak a testnek, a léleknek is igenis szüksége van a pihenésre. Ez utóbbit neki láthatóan sikerült is megvalósítania!

Tücsi bomba formában van! (Fotó: Ripost)

Nem, nem több alvásra van szükségünk. A lelkünk fáradt, nem a testünk. A természetre van szükségünk, varázslatra, kalandra. Szabadságra. Igazságra. Nyugalomra. Szóval nem több alvásra, hanem arra, hogy felébredjünk és éljünk

- idézte Brooke Hamptont a celeb, akivel a követői is egyetértettek.

Uhh, a legjobbkor láttam meg

- jegyezte meg egy kommentelő az idézetet olvasva. Tücsi rendszeresen oszt meg bikinis fotókat, itt is megnézhetsz párat, ha jobban szemügyre vennéd a dögös celebet!