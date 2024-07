"Az ilyen viselkedés nem megengedhető" - Ezrek előtt járatták le a híres magyar videósok, most megszólalt a felháborodott gyertyaárus

– A kislány, akinek leszólták a szettjét, amin heteket dolgozott, másnap már szomorúan láttam, hogy nem merte felvenni a kosztümjét, mert félt attól, hogy megint beléjük köt a 2okos – mondta a gyertyaárus, akinek a számlaképességét kérdőjelezték meg, sőt meg is lopták a videósok.

– Minket is megkérdőjeleztek, sőt Máté egyenesen kijelentette, hogy egyáltalán nem vagyunk számlaképesek, pedig enélkül nem vehetnénk részt egy ilyen rendezvényen. Élő adásban több ezer ember láttára elloptak egy ilyen gyertyát is, amit én csináltam. Azt is említették, hogy amit ajándékba kaptak a lányoktól illatviasz, az biztosan kábítószer tartalmú a termék, csak mert hermetikus lezárt csomagolásban érkezik. Ezzel rossz fényben tüntették fel a vállalkozásunkat – szögezte le Anett, akinek egy fontos üzenete van mindenkihez.

„Elég a lejáratásból 2okos!”

Emberek ezrei kezdték el a témát boncolgatni az összes platformon, és ami azt illeti, a videósok szénája nem áll túl jól, ugyanis sokan egyenesen azt akarják, hogy hagyjanak fel a tartalomgyártással, vagy reformálják meg egészségesebbre azt, amit közvetítenek. Anett mindenkihez fűzött egy üzenetet, de leginkább a felelőtlennek titulált tartalomgyártókhoz.

– Szeretnék a szülőkhöz a gyerekekhez és a 2okoshoz is szólni, hogy legyen elég a lejárató, mérgező tartalomgyártásból. Észre kéne venniük a fiúknak, hogy egy generáció nő fel rajtuk, és az ilyen tartalmakkal nagyon rossz példát mutatnak az átlagban 14 éves követőtáboruknak. Az ilyen viselkedés nem megengedhető szerintem senkinek, legyen bármennyire híres is, és mi ennek utána fogunk menni úgy, mint az a több ezer ember, akik elkezdték látni a 2okos valódi arcát – osztotta meg a fiukról a lejáratott vállalkozó, ami által a videós srácok akár jogi következményekkel is számolhatnak.